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Şenkul: “Duman konserinde protokol ve oturma düzeni uygulanmayacak"

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu akşam Girne Amfitiyatro’da yapılacak Duman konserinde protokol ve oturma düzeninin uygulanmayacağını, konserin ayakta izleneceğini açıkladı.

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Şenkul: “Duman konserinde protokol ve oturma düzeni uygulanmayacak"
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“Girne Arkın Group Fest24”ün final etkinliği olan Duman konseri hakkında açıklama yapan Şenkul, konser biletlerinin haftalar öncesinden tükendiğine ve konsere gelmek isteyen vatandaşların hala yoğun bir talebi olduğuna dikkat çekti.
Talebin, Girne Amfitiyatro’nun kapasitesinin çok üstünde bir talep olduğunu vurgulayan Şenkul, bu akşam saat 21.00’deki konserin oldukça kalabalık bir rock konseri olacağını, bu nedenle de protokol ve oturma düzeninin uygulanmayacağını, konserin ayakta izleneceğini kaydetti.
-“Saat 16.00’ya kadar biletler alınan yere iade edilebilir”
Bu akşamki konsere, “tıklım tıklım bir amfide ayakta konser izlenecek” bilinciyle gelinmesi gerektiğini belirten Şenkul, bilet alıp “ben koltuk yok ise gelmek istemiyorum” diyen vatandaşların, biletlerini saat 16.00’ya kadar aldığı yere iade etmek için başvurabileceğini ifade etti.
Şenkul, konsere katılacak herkese iyi eğlenceler diledi.
 
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