Sanatı, Günsel’den ve YDÜ’den öğrendik

Ödüllü Sanatçıların 2020’ye Veda Ettiği “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, YDÜ Hastanesi Sergi Salonunda açıldı. Açılışa katılan Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan “Biz sanatı Dr. Suat Günsel’den ve YDÜ’den öğrendik. YDÜ, öncülük ettiği müze ve sergilerle Kıbrıs Türk toplumuna bu benliği aşıladı” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi ve Türk Dünyası’ndan ödüllü 28 sanatçının eserlerinin yer aldığı, “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi” Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı.Resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 70 eserin yer aldığı “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nin açılış töreni Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in ev sahipliğinde gerçekleşti.Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Günsel Ailesi’nin 42 yıla ulaşan faaliyetleriyle ülkemiz adına birçok alanda öncülük yaptığına vurgu yaparak, bu alanlardan birinin de sanat olduğunu söyledi. Arslan; “Biz sanatı Dr. Suat Günsel’den öğrendik, Yakın Doğu Üniversitesinden öğrendik. Birçok açılışa ben de katıldım. Bugün 365’inci serginin açılışını yapıyoruz. Bu çok önemli bir rakam” ifadesini kullandı. “Sanatçı bilgi-kültür aynasıdır, ülkelerin benliğidir, özüdür” diyen Arslan, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, öncülük ettiği müze ve sergilerle Kıbrıs Türk toplumuna bu benliği ve özü aşıladığını ifade etti.Kendisinin de lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde tamamladığını hatırlatan Arslan, “Bugün ben, ben olduysam, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bunda büyük bir katkısı vardır” dedi. Günsel Ailesi’nin başta eğitim, otomotiv, müzecilik ve sağlık olmak üzere ülkesine önemli yatırımlar yaptığını söyleyen Arslan, “ Dr. Suat Günsel, bugüne kadar kazandığı her bir kuruşu, hiç düşünmeden yine ülkesine harcamaktan, yeni yatırımlar yapmaktan hiçbir zaman çekinmedi. İşte bu gerçek ülke sevgisidir. Ülke sevgisi, ülkesine yaptığı yatırımlarla ölçülebilir” İfadelerini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi ve Günsel Ailesi’nin öncülük ettiği ilerlemeleri mutluluk ve gururla izlediğini söyleyen Arslan, sözlerini Günsel Ailesi’ne ülkeye yaptıkları katkılar için teşekkür ederek noktaladı.Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasına, birçok kötü anıların yaşandığı 2020’ye, 70 eserin yer aldığı “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi” ile veda edildiğini söyleyerek başladı. Prof. Dr. Şanlıdağ, sanatın yeşerttiği umutla, yeni yılın insanlığa güzelliklerle dolu bir geleceği müjdelemesi temennisini dile getirdi.Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 42 yıldır eğitim, bilim, sağlık, inovasyon ve sanatla bu ülkenin geleceğine yatırım yaptığının altını çizerek, son birkaç ay içerisinde Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Kampüsü, Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi, Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı ve Surlariçi Şehir Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildiğini söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, 18 Aralık Cuma günü de Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni Binası ile Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu açılışlarının gerçekleştirileceğini hatırlattı.Açıldığı 15 Kasım’dan itibaren, Surlariçi Şehir Müzesi’nin bir ay gibi çok kısa bir zaman dilimi içerisinde ve pandemiye rağmen 3 binin üzerinde ziyaretçi kabul ettiğini de söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Surlariçi Şehir Müzesi’nde Denizcilik Müzesi, Oyuncak Araba Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi, Kıbrıs Türk Milli Tarihi Müzesi’nden 1000’e yakın eserin sanatseverlerle buluştuğunu belirtti. Prof. Şanlıdağ, Surlariçi Şehir Müzesi’nin ücretsiz olarak ziyarete açık olduğunu da vurguladı.Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç konuşmasına, Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi’nin, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan 365’inci sergi olduğunu hatırlatarak başladı. Prof. Dr. Aygenç Yakın Doğu ve Günsel Ailesi’nin bilim, sanat, eğitim, teknoloji, sağlık ve spor alanlarında yaptığı her bir atılımın altında bir kültür inşası amacının yattığına dikkat çekti. Prof. Dr. Aygenç, “Bunun karşısında olan ise kendi dışında yaratılan ve kendisine sunulanları alan, direnmeden oburca tüketen bir kültürdür; ‘tüketme kültürü’dür. Böylesi toplumların gelişmesini, yenilenmesini, ayakları üzerinde dimdik durmalarını beklemek saflık olur” değerlendirmesini yaptı.Yakın Doğu’nun yapma, yaratma, başarma, üretme, yayma, aydınlatma, paylaşma kültürünü, toplumun bütün kesimleri ile buluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aygenç, “Fakülte olarak, sanatçılar olarak bu kültürün bir parçası olmaktan onur duyuyoruz” İfadelerini kullandıKonuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda, serginin açılış kurdelesi kesilerek açılışı yapıldı. Sergi hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 25 Aralık 2020 Cuma gününe kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.