Sanatçılardan “Şampiyon Meleklere Ağıt”…

Bir grup sanatçı, “Şampiyon Meleklere Ağıt” adıyla bir şarkı hazırladı.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta Türkiye’deki depremde voleybol şampiyonasına katılmak amacıyla gittikleri Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji ekibi Şampiyon Melekler için, felaketin birinci yıl dönümünde bir şarkı bestelendi.

Sözlerini Bülent Fevzioğlu, müziğini Cemal Özgürsel’in yaptığı parçayı, Kıbrıslı Türk sanatçılar Arif Edizer, Muhittin Yangın, İpek Amber, Hüseyin Yücelten ve Nazım Ced seslendirdi.

-Klip de çekildi

Öte yandan İsias Otel davasına dikkat çekmek için “Şampiyon Meleklere Ağıt” adlı şarkıya BRT bünyesinde bir de klip çekildi. Yönetmenliğini BRT’de yapımcı- sunucu olarak görev yapan Muhittin Yangın’ın yaptığı klip, yarın yayınlanacak.

Bir Kazım Özalp projesi olan çalışma Stüdyo Gazi Set’te kaydedildi.

