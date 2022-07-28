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Sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti

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Sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti

 Türk müziğinin duayen ismi İlhan İrem, devam eden sağlık sorunları nedeniyle 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem'in, geçtiğimiz şubat ayında böbrek rahatsızlığı sebebiyle ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti.
Bu haberler üzerine sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan İrem altına, 'tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)' notunu düşmüştü.

TÜRK MÜZİĞİNİN ACI KAYBI!

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle 2016 yılında hastaneye kaldırılan İlhan İrem, diyaliz makinasına bağlanmıştı. Ünlü sanatçıdan acı haber geldi. Türk müziğinin efsane isimlerinden olan 67 yaşındaki İrem, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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