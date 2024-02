Yarı yıl tatili başladı. Havaların soğuk geçtiği bu dönemi, YDÜ Müzeleri’nde çocuklarınızla birlikte sanat, teknoloji, tarih ve doğa tarihi ile dolu bir maceraya çevirin

Yakın Doğu Oluşumu müzelerinden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi ve GÜNSEL Sanat Müzesi, Şubat tatilinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, her yaşa hitap eden koleksiyonları ile yetişkinlere sanat, teknoloji ve tarih dolu bir gün geçirme fırsatı sunarken çocuklar için de ufuk açıcı ve hayal dünyasını zenginleştirici bir deneyim sunuyor! Yarıyıl tatilinde, çocuklarınız ile birlikte sanat, tarih ve doğa ile buluşacağınız bir macera yaşamak için Yakın Doğu Üniversitesi Müzelerini ziyaret edin!Kıbrıs’ın kültürel kimliği ve tarihi Surlariçi Şehir Müzesi’nde!Lefkoşa’da Girne Kapısı’nda ziyaretçilerini bekleyen Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs tarihini ve kültürünü günümüze kadar taşıyarak tarihe not düşüyor. Eşsiz tavan resimleriyle Osmanlı İmparatorluğu’nun Lefkoşa’yı fethi, İngilizlerin Larnaka’ya gelişi, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı gibi çeşitli tarihi olayları ziyaretçileri ile buluşturan müze, Kıbrıs'ın farklı dönemlerine ait eserlerle kültürel geçmişine ışık tutuyor.Girişinde üçer metrelik 9 adet bronz heykelin yer aldığı Surlariçi Şehir Müzesi’nin her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserler sergileniyor. Envanterinde; 3 binin üzerinde parçadan oluşan oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri bulunduran müzede; 70’in üzerinde heykel, resim, denizcilik tarihi ile ilgili objeler, Karagöz- Hacivat suretleri, berat, ferman, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri, 17’inci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı eserleri yer alıyor. Aralarında Rauf Raif Denktaş, Dr. Fazıl Küçük, Osman Örek ve Cengiz Topel’in de olduğu Kıbrıs Türk toplumunun tarihinde ve kültüründe yeri olan pek çok ismin de hiperrealist silikon heykelleri sergileniyor.Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, üç eşsiz müzeye ev sahipliği yapıyor!Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ile Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ise Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde ziyaretçilerini bekliyor. Sahip olduğu zengin klasik otomobil koleksiyonu dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi, otomobillerin yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri, gemi maketleri ve daha pek çok eseriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ise koleksiyonlarında yer alan 50 binin üzerindeki sanat eseri ile bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olma özelliği taşıyor. 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonuna sahip olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde ayrıca gemi maketlerinden cam eşya ve kılıçlara kadar pek çok özel koleksiyon da sergilenmeye devam ediyor: Yine Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde ise çocuklarınızla birlikte, 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları, fosil ve kayaçlar ile Kıbrıs’ın dağa tarihini tek çatı altında inceleme olanağı yakalayacaksınız.