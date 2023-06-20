banner913
banner932
Marmara ve DAÜ avantajlı
Marmara ve DAÜ avantajlı
9 0
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
26 0
 
11 0
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
10 0
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
12 0
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
24 0
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
51 0
banner915

“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi

banner953

banner825
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
banner931
Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi, “Sanat İyileştirir” isimli resim sergisi düzenlerken, sergilenen eserler, sanatseverleri büyüledi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Sanat İyileştirir” resim sergisinde 7’de 77’ye birçok sanatçının, 180’i aşkın eseri sergilendi.

Büyük ilgi gören ve sanatseverler tarafından keyifle gezilen serginin açılışında, Devrim Tayanç Malyalızade tüm öğrencilerine başarı belgesi takdim etti.

Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi öğrencileri, sergi sonunda Büyük Han’da yedikleri yemekle yorgunluklarını üzerlerinden attılar.
 
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.