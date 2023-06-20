“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi

Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi, “Sanat İyileştirir” isimli resim sergisi düzenlerken, sergilenen eserler, sanatseverleri büyüledi.Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Sanat İyileştirir” resim sergisinde 7’de 77’ye birçok sanatçının, 180’i aşkın eseri sergilendi.Büyük ilgi gören ve sanatseverler tarafından keyifle gezilen serginin açılışında, Devrim Tayanç Malyalızade tüm öğrencilerine başarı belgesi takdim etti.Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi öğrencileri, sergi sonunda Büyük Han’da yedikleri yemekle yorgunluklarını üzerlerinden attılar.