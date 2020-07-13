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Sanat aracılığıyla barışa ulaşmak ve “In Culture We Trust” kitabı

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Sanat aracılığıyla barışa ulaşmak ve “In Culture We Trust” kitabı
13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:23

HAZIRLAYAN: ŞEVKET ÖZNUR

Geçen günlerde “In Culture We Trust” kitabı çıktı. İki toplumlu kültür komitesinin büyük uğraşları sonucunda, Kıbrıslı Rum ressamların resimlerini Güney Kıbrıs’a geri veren komite, bunun karışlığında Güney’de Kıbrıs Radyo Yayın Kurumunda bulunan, Kıbrıslı Türklerle ilgili görüntüleri almıştır. Bunlar  çoğunlukla 1960-1963 yılları olan belgesel görüntülerdi.  Kültür  ve sanat her zaman bir barış aracıdır, bu komite bunu bizlere çok güzel gösterdi. 320 sayfalık eserde uzun uzadıya bu komitenin ne yaptığını anlatıyor. Ayrıca sergideki sergilenen resimler ve görseller hakkında bilgiler var. Türkçe-Rumca ve İngilizce yayımlanan eser kültürel arşivimiz için çok önemli. Her iki lideri de buradan kutlamak isteriz, umarım bu gibi olaylar bu sıkıntılı günlerimizde yeniden hayat bulup, toplumun moralini yükseltir. Bir an önce barışa ve huzura yürümek ümidiyle derken, EİSTİ-Paris üniversitesinde hocalık yapan sayın hocamız Prof.Emeritus,  Kenan Mortan’ın bizlere bu kitapla ilgili gönderdiği yazıyı sizlerle paylaşmak isterim.  

‘’KÜLTÜRE İNANIYORUZ..... ‘’   

Devlet Güzel  Sanatlar Akademisi’nin mezunu olarak  Akdeniz genelinde açtığı sergilerle  hep yankı yaparak bu  eğitim  kurumunun yüzakı olan, Kıbrıs Türkü, sanatçı dostum Emin Çizenel  beni aradığında  dedikleri kısa ama   çok anlamlıydı:

-Bizim Kıbrıs Türkleri  müthiş bir iş çıkardı. Rumlara ait olup 1974’den bu yana  özel olarak korunan 219  resim Rumlara  iade edildi, bunu  anlatan bir  kitap ‘’ Kültüre İnanıyoruz....’’ başlığıyla çıktı, size yolluyorum, lütfen  bir göz atın...

Posta çalışmıyordu... Bana ulaşan eserin pdf ‘sine göz attığımda  olağandışı bir olayla karşı karşıya  bulunduğumu anladım.

324 sayfalık eserde 42  Rum   sanatçının 219  eserde, ’40 lı yıllardan başlayarak  1970’lere dek   Kıbrıs doğasını  ve yaşamını   tuvale yansıtmışlardı.Hele   hele  Hadjidemetriou‘nun (Hadjis) 63  portresindeki yüzler  tümüyle Akdeniz  habitatıydı.  

Kıbrıs  Harekâtının üstünden  tam  46   yıl geçti...

Yıllar yılı toplumlararası ‘’barış’’  görüşmeleri yapıldı, arpa boyu yol  alınmadı.

Derken,  1993’de  BM genel sekreteri  Butros Ghali ‘nin  kullandığı  deyimle  ‘’ Güven Arttırıcı Önlemler ‘’ akla  geldi. Kıbrıs’ın Türk ve Rum toplum liderleri,  2015‘de  3  kültür odaklı komite kurmaya karar  verdi. Bunlardan biri  ‘’Kültürel Teknik Komite’’ (KTK) oldu.

İki toplumu  temsilen  18 sanatçı ve sanatsever    bu Komite’de  görev aldı, 2 eş başkan seçildi. İlk toplantı  Kıbrıs tarihine bir  saygı duruşu olarak   Mağusa   Kale Surları ‘nda, Othello  Kalesi’nde yapıldı. Bunu iki  tiyatro oyunu,konser ve ortak şiir gecesi izledi.

Sonrasını  KTK Eş Başkanı  Kani Kanol‘un sözleriden okuyalım : 1974 sonrasında büyük çoğunluğu Kıbrıslı Rum ressamlara ait 219 adet sanat eseri  Mağusa bölgesinde bulunmuş ve sanata duyarlı o dönemin bazı yetkilileri tarafından  koruma altına alınmıştır.2015’de Sayın Akıncı’nın göreve gelmesiyle  bu konuda verdiğimiz  bilgi ve rapor sonrasında onun talimatıyla  resmi olarak ilk kez bu eserler  muhafaza edildikleri  depodan çıkartılarak  sayımları yapılmış, envanteri  hazırlanmış  ve tek tek paketlenerek  daha güvenli bir mekana taşınmıştır.

26 Şubat 2019 ‘daiki  liderin buluşmasında  Akıncı   resimlerin varlığını   Rum lider Anastasiades’e  iletti, onun verdiği   cevabı  herhalde  anlatmaya gerek yok.        

İade sürecinin uzun olduğunu öğreniyorum...  

Mart 2019’ta başlayan tanımlama ve sanatçıları  adlandırma çalışması, Temmuz ayının sonuna dek sürdü. Resimleri kimliklendirme süreci bitince, 3 Eylül 2019 ‘de  219 parça eser  Birleşmiş Milletler‘e teslim edildi.

3-4 Şubat  günlerinde  BM‘ye ait tarafsız bölgede  yer alan ve toplumlar arası görüşmelerin yapıldığı  Ledra  Palas Oteli’nde Eş Başkan Kanol‘un sözleriyle   ‘’adada  sanatın ve kültürün büyülü gücünü sürdürebilir bir barışa ulaşmak için değerlendirmeye çalışan‘’ bir ortak sergi  yapıldı.  Serginin açılış töreninde  KKTC  Cumhurbaşkanı  Akıncı  ‘’Eminim bu sergiyi dolaşırken kalbimiz ve beynimiz ve ruhumuzla geçmiş, bugün ve gelecek arasında bir yolculuğa çıkacağız ve geçmişimizle yüzleşeceğiz ‘’diyecekti. 

Kıbrıs Rum  Yönetimi ( GKRY )  Cumhurbaşkanı  Nicos Anastasiades ‘in aynı   açılışta  ‘’ Sanat ve kültürel faaliyetler ,satışmalardan zarar görmüş toplumlarda  diyalog yoluyla , güveni yeniden inşa ederek  ve empatiyle  barış ve uzlaşıyı sağlama çablarına somut katkı yapabilir ‘’sözleri,  en az Akıncı  kadar kayda değerdi.

Bu  iade sürecinin bir  başka güzel yanı daha  var : Kıbrıs  Radyo  Yayın Kurumu ( KRYK ) ‘nun Türkçe arşivi de  Rum tarafınca Türk toplumuna iade edildi. Bunlar içinde,  bestekâr Kâmran Aziz’e ait olup,  1963’de yaptığı 44 dakikalık  bestelerinden  oluşan  şarkı kayıtlarının iadesi, Türk toplumunun toplumsal  belleği için  çok  anlamlı bir belge.   

’Barışa İnanıyoruz...’’ adlı, 3 dilde yapılan bu pırıl pırıl eserin yayınında   ve  serginin  açılışında   BM, BM-UNDP  ve AB‘nin maddi  katkıda bulundu.

Bu süreçte  anılması gereken bir siyasi kararlılık var: Türk tarafı olarak Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı bu işi  başlattı ve tamamladı.Anlıyorum ki,o tarihteki Başbakan   Dr. Tufan Erhürman‘ı da eklemezsem bir haksızlık olur. Uzatılan eli sıkan  taraf olarak  Rum Cumhurbaşkanı  Nicos Anastasiades’i de burada  anmam gerekiyor.    

Ancak geçiştiremiyeceğim bir konu var, Eş Başkan Yrd. Ruzen Atakan  anlatımıma yardımcı olsun : ‘Karşılıklı güven, sadece politikacıların ilgileneceği bir konu değildir.Kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan gizli kahramanların başardığı  güzel ilişkiler aslında ne yapılması  gerektiğiyle  ilgili  en iyi örneği ortaya koyarlar.  Bu ifadeyi, Eş Başkan A. Vassiliou   tamamlasın :Onlar  yapmaya çalıştıkları şeyin manevi değerinin bilinciyle 219 sanat eserini toplamış, kayıt altına almış bir gün Kıbrıslı Rum  sahiplerine iade etmek üzere korumuşlardır.

Evet, bu Komite ‘de  görev alan 18  gizli kahramanı...  Eş Başkanlarınız Kani Kanol ve  Andtoula Vassiliou‘nun adlarını  anarak sizleri  selamlıyor  ve bu büyük / anlamlı  mesainiz için teşekkür  ediyorum, ‘’gururlanın’’, buna hakkınız var. Helen /  Barbar gibi yapay ayırımların ötesinde, en önemli kimliğin ‘’ insan ‘’ olduğunu kanıtladığınız için...      

İki toplumu  temsil eden ‘’ gizli kahramanlar’’ın  Kıbrıs adasında  ortak bir taş dikmek adına  ortaya çıkardıkları ‘’ Kültüre İnanıyoruz...’’ ( İn Culture  We Trust )  adlı eserin  öyküsü bu...

Bu  olayın bir kıssadan hissesi benim için şu: Nietzche  bir yerde ‘’ İnsan tam zamanında anımsamayı, tam zamanında unutmayı bilmeli ‘’der.

’Unutmamak için anımsamak’’ ise, Kıbrıs’  Türk sanatçılarının katkısı  oldu. Rum sanatçılar  tamamlayıcı adımı attılar, bir  Kıbrıs atasözüyle ‘’Eğri gemide doğru sefer ‘’in  mümkün  olduğunu  bizlere anlattılar.

Sanatçı Kâmran Aziz ‘in  ‘’ Kıbrıs’ın Kızları  ‘’ adlı  unutulmaz  bestesindeki sözleriyle ‘’El ele döner,buğdayı döver.’’

Ama bunun için ‘’iki  el’’ gerek, ortak sergi ve ve ortaya çıkan  eser de bunun kanıtı değil mi ?  

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