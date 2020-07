Sanat aracılığıyla barışa ulaşmak ve “In Culture We Trust” kitabı

HAZIRLAYAN: ŞEVKET ÖZNUR

Geçen günlerde “In Culture We Trust” kitabı çıktı. İki toplumlu kültür komitesinin büyük uğraşları sonucunda, Kıbrıslı Rum ressamların resimlerini Güney Kıbrıs’a geri veren komite, bunun karışlığında Güney’de Kıbrıs Radyo Yayın Kurumunda bulunan, Kıbrıslı Türklerle ilgili görüntüleri almıştır. Bunlar çoğunlukla 1960-1963 yılları olan belgesel görüntülerdi. Kültür ve sanat her zaman bir barış aracıdır, bu komite bunu bizlere çok güzel gösterdi. 320 sayfalık eserde uzun uzadıya bu komitenin ne yaptığını anlatıyor. Ayrıca sergideki sergilenen resimler ve görseller hakkında bilgiler var. Türkçe-Rumca ve İngilizce yayımlanan eser kültürel arşivimiz için çok önemli. Her iki lideri de buradan kutlamak isteriz, umarım bu gibi olaylar bu sıkıntılı günlerimizde yeniden hayat bulup, toplumun moralini yükseltir. Bir an önce barışa ve huzura yürümek ümidiyle derken, EİSTİ-Paris üniversitesinde hocalık yapan sayın hocamız Prof.Emeritus, Kenan Mortan’ın bizlere bu kitapla ilgili gönderdiği yazıyı sizlerle paylaşmak isterim.

‘’KÜLTÜRE İNANIYORUZ..... ‘’

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin mezunu olarak Akdeniz genelinde açtığı sergilerle hep yankı yaparak bu eğitim kurumunun yüzakı olan, Kıbrıs Türkü, sanatçı dostum Emin Çizenel beni aradığında dedikleri kısa ama çok anlamlıydı:

-Bizim Kıbrıs Türkleri müthiş bir iş çıkardı. Rumlara ait olup 1974’den bu yana özel olarak korunan 219 resim Rumlara iade edildi, bunu anlatan bir kitap ‘’ Kültüre İnanıyoruz....’’ başlığıyla çıktı, size yolluyorum, lütfen bir göz atın...

Posta çalışmıyordu... Bana ulaşan eserin pdf ‘sine göz attığımda olağandışı bir olayla karşı karşıya bulunduğumu anladım.

324 sayfalık eserde 42 Rum sanatçının 219 eserde, ’40 lı yıllardan başlayarak 1970’lere dek Kıbrıs doğasını ve yaşamını tuvale yansıtmışlardı.Hele hele Hadjidemetriou‘nun (Hadjis) 63 portresindeki yüzler tümüyle Akdeniz habitatıydı.

Kıbrıs Harekâtının üstünden tam 46 yıl geçti...

Yıllar yılı toplumlararası ‘’barış’’ görüşmeleri yapıldı, arpa boyu yol alınmadı.

Derken, 1993’de BM genel sekreteri Butros Ghali ‘nin kullandığı deyimle ‘’ Güven Arttırıcı Önlemler ‘’ akla geldi. Kıbrıs’ın Türk ve Rum toplum liderleri, 2015‘de 3 kültür odaklı komite kurmaya karar verdi. Bunlardan biri ‘’Kültürel Teknik Komite’’ (KTK) oldu.

İki toplumu temsilen 18 sanatçı ve sanatsever bu Komite’de görev aldı, 2 eş başkan seçildi. İlk toplantı Kıbrıs tarihine bir saygı duruşu olarak Mağusa Kale Surları ‘nda, Othello Kalesi’nde yapıldı. Bunu iki tiyatro oyunu,konser ve ortak şiir gecesi izledi.

Sonrasını KTK Eş Başkanı Kani Kanol‘un sözleriden okuyalım : 1974 sonrasında büyük çoğunluğu Kıbrıslı Rum ressamlara ait 219 adet sanat eseri Mağusa bölgesinde bulunmuş ve sanata duyarlı o dönemin bazı yetkilileri tarafından koruma altına alınmıştır.2015’de Sayın Akıncı’nın göreve gelmesiyle bu konuda verdiğimiz bilgi ve rapor sonrasında onun talimatıyla resmi olarak ilk kez bu eserler muhafaza edildikleri depodan çıkartılarak sayımları yapılmış, envanteri hazırlanmış ve tek tek paketlenerek daha güvenli bir mekana taşınmıştır.

26 Şubat 2019 ‘daiki liderin buluşmasında Akıncı resimlerin varlığını Rum lider Anastasiades’e iletti, onun verdiği cevabı herhalde anlatmaya gerek yok.

İade sürecinin uzun olduğunu öğreniyorum...

Mart 2019’ta başlayan tanımlama ve sanatçıları adlandırma çalışması, Temmuz ayının sonuna dek sürdü. Resimleri kimliklendirme süreci bitince, 3 Eylül 2019 ‘de 219 parça eser Birleşmiş Milletler‘e teslim edildi.

3-4 Şubat günlerinde BM‘ye ait tarafsız bölgede yer alan ve toplumlar arası görüşmelerin yapıldığı Ledra Palas Oteli’nde Eş Başkan Kanol‘un sözleriyle ‘’adada sanatın ve kültürün büyülü gücünü sürdürebilir bir barışa ulaşmak için değerlendirmeye çalışan‘’ bir ortak sergi yapıldı. Serginin açılış töreninde KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ‘’Eminim bu sergiyi dolaşırken kalbimiz ve beynimiz ve ruhumuzla geçmiş, bugün ve gelecek arasında bir yolculuğa çıkacağız ve geçmişimizle yüzleşeceğiz ‘’diyecekti.

Kıbrıs Rum Yönetimi ( GKRY ) Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ‘in aynı açılışta ‘’ Sanat ve kültürel faaliyetler ,satışmalardan zarar görmüş toplumlarda diyalog yoluyla , güveni yeniden inşa ederek ve empatiyle barış ve uzlaşıyı sağlama çablarına somut katkı yapabilir ‘’sözleri, en az Akıncı kadar kayda değerdi.

Bu iade sürecinin bir başka güzel yanı daha var : Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu ( KRYK ) ‘nun Türkçe arşivi de Rum tarafınca Türk toplumuna iade edildi. Bunlar içinde, bestekâr Kâmran Aziz’e ait olup, 1963’de yaptığı 44 dakikalık bestelerinden oluşan şarkı kayıtlarının iadesi, Türk toplumunun toplumsal belleği için çok anlamlı bir belge.

‘’Barışa İnanıyoruz...’’ adlı, 3 dilde yapılan bu pırıl pırıl eserin yayınında ve serginin açılışında BM, BM-UNDP ve AB‘nin maddi katkıda bulundu.

Bu süreçte anılması gereken bir siyasi kararlılık var: Türk tarafı olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu işi başlattı ve tamamladı.Anlıyorum ki,o tarihteki Başbakan Dr. Tufan Erhürman‘ı da eklemezsem bir haksızlık olur. Uzatılan eli sıkan taraf olarak Rum Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’i de burada anmam gerekiyor.

Ancak geçiştiremiyeceğim bir konu var, Eş Başkan Yrd. Ruzen Atakan anlatımıma yardımcı olsun : ‘Karşılıklı güven, sadece politikacıların ilgileneceği bir konu değildir.Kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan gizli kahramanların başardığı güzel ilişkiler aslında ne yapılması gerektiğiyle ilgili en iyi örneği ortaya koyarlar. Bu ifadeyi, Eş Başkan A. Vassiliou tamamlasın :Onlar yapmaya çalıştıkları şeyin manevi değerinin bilinciyle 219 sanat eserini toplamış, kayıt altına almış bir gün Kıbrıslı Rum sahiplerine iade etmek üzere korumuşlardır.

Evet, bu Komite ‘de görev alan 18 gizli kahramanı... Eş Başkanlarınız Kani Kanol ve Andtoula Vassiliou‘nun adlarını anarak sizleri selamlıyor ve bu büyük / anlamlı mesainiz için teşekkür ediyorum, ‘’gururlanın’’, buna hakkınız var. Helen / Barbar gibi yapay ayırımların ötesinde, en önemli kimliğin ‘’ insan ‘’ olduğunu kanıtladığınız için...

İki toplumu temsil eden ‘’ gizli kahramanlar’’ın Kıbrıs adasında ortak bir taş dikmek adına ortaya çıkardıkları ‘’ Kültüre İnanıyoruz...’’ ( İn Culture We Trust ) adlı eserin öyküsü bu...

Bu olayın bir kıssadan hissesi benim için şu: Nietzche bir yerde ‘’ İnsan tam zamanında anımsamayı, tam zamanında unutmayı bilmeli ‘’der.

‘’Unutmamak için anımsamak’’ ise, Kıbrıs’ Türk sanatçılarının katkısı oldu. Rum sanatçılar tamamlayıcı adımı attılar, bir Kıbrıs atasözüyle ‘’Eğri gemide doğru sefer ‘’in mümkün olduğunu bizlere anlattılar.

Sanatçı Kâmran Aziz ‘in ‘’ Kıbrıs’ın Kızları ‘’ adlı unutulmaz bestesindeki sözleriyle ‘’El ele döner,buğdayı döver.’’

Ama bunun için ‘’iki el’’ gerek, ortak sergi ve ve ortaya çıkan eser de bunun kanıtı değil mi ?