Şampuan Yerine Kullanabileceğiniz 9 Doğal Ürün

Şampuan, 20. yüzyıla kadar banyo raflarımızda bir standart haline gelmemişti. 20. yüzyıldan önce insanlar saçlarını temizlemek için farklı doğal temizleyicilerden yapılmış eski sabunlar kullanıyorlardı.

Ne yazık ki, sabun yeterli temizlik sağlamıyordu ve saçları ağırlaştırıyordu. Ardından ise bir şekilde şampuan keşfedildi. Şampuanlar market raflarında yerini aldıkça onlara olan talep de arttı. Ancak saç sağlığı için zararlı olup olmadığı tartışılıyor. Bazı kişiler saçlarına sürekli kimyasal içeren şampuanlar kullanmak istemediği için doğal ürünleri tercih ediyor.

Biz de sizler için şampuan yerine kullanabileceğiniz 9 doğal ürünü yazdık.

1. Karbonat



Cilt bakımı için en çok kullanılan doğal ürünlerden biri olan karbonat saçlarınızı da besler. Karbonat, ölü deri ve hücreleri temizleyen ve fazla yağı emen bir özelliğe sahip. Bu da kepek ve kaşıntı gibi şikayetleriniz varsa bunlardan karbonat yardımıyla kurtulabileceğiniz anlamına geliyor. Sonuç olarak şampuan yerine kullandığınızda saçınıza detoks etkisi yapar.

Tarif ise şöyle; 1 bardak su için 1 yemek kaşığı karbonat kullanın. Kalın ve kıvırcık saçlar daha çok karbonata ihtiyaç duyabilirken, ince ve kuru saçlar için daha az karbonat yeterlidir. Karışımı bir şişeye dökün ve karbonat eriyene dek çalkalayın. Karışımı ıslak saçınıza sıkın ve köklerinden başlayarak ovalayın. Tüm saçınıza yedirdikten ve ovaladıktan sonra ılık suyla durulayın.

2. Elma sirkesi



Elma sirkesi asidik özelliğiyle, bakterilerin büyümesini yavaşlatır. Bu şekilde saçlarınız arınır ve özellikle saç dökülmesi gibi problemleri en aza indirebilirsiniz. Öte yandan elma sirkesi saçınızı daha parlak ve güçlü hale getirebilir. İçeriğindeki temel mineraller ve vitaminler, saç renginin korunmasına yardımcı olur ve saçın pH seviyesini dengeler.

Tarif ise şöyle; Bir çorba kaşığı elma sirkesini bir bardak suyla bir şişede karıştırın ve sallayın. Yıkadıktan sonra ıslak saçınıza sürün ve ardından iyice durulayın.

3. Yumurta sarısı



Evet yumurta ve saçı aynı cümlede görmek bile bazıları için mide bulandırıcı ancak yumurta, saçları besleyen vitamin ve proteinleri içerir. Yumurtalar, kiri saçınızdan hızla çıkarır, ayrıca kuru saçların canlanmasına da katkı sağlar. Genel olarak saçınızı yumuşak, temiz ve parlak yapar.

Tarif; Bir yumurtayı kırıp şişeye dökün ve sallayarak karıştırın. Duşa girin ve tüm yumurtayı ıslak saçınıza dökün. 1-3 dakika bekletin ve ardından soğuk suyla yıkayın.

4. Aloe vera



Saç derinizde ne kadar bakteri ve mantar yaşadığını biliyor musunuz? Neyse ki aloe veranın yapısında pek çok anti-bakteriyel özellik var. Aloe vera ölü cilt hücrelerini temizler ve antienflamatuvar etkisiyle kepeğe karşı koruma sağlar. Ayrıca saçlarımızı fazla yağdan arındırır, cildimizi nemlendirir, saç tellerimizi güçlendirir. Bu sayede de saç uzamasını destekler.

Tarif; Sadece jel olarak kullanabilir veya şampuanınızı daha güzel hale getirmek için, içeriğine fazladan malzemeler ekleyebilirsiniz. Aloe vera jelini saç derisinden uçlara kadar saçınıza masaj yaparak uygulayın. Saçınızı geniş dişli bir tarakla fırçalayın. Bu karşımı 30 dakika saçınızda tutun, ardından durulayın.

5. Limon suyu



Limon, şampuanın en ucuz ve en kolay alternatiflerinden biri. Limonun içindeki sitrik asit, anti-mikrobiyal özelliklere sahip olduğu için saçın pH seviyesini dengeler. Özellikle kepek gibi problemler için de son derece idealdir. Limon ayrıca doğal bir saç şekillendirici olarak da kullanılabilir.

Tarif; 1 çorba kaşığı limon suyunu 2 bardak suya sıkıp çalkalayın. Karışımı saçınıza dökün, 2-3 dakika masaj yapın ve sonra yıkayın.

6. Hindistan cevizi yağı



Hindistan cevizi yağı, doğal güzellik ürünleri arasında sıklıkla kullanılan çok işlevli bir ürün. Tırnaktan cilde kadar her alanda faydalı olan hindistan cevizi yağı saçlar için de oldukça besleyici. İçeriğindeki vitaminlerle saçı koruya hindistan cevizi yağı,, ayrıca saçın sağlıklı uzamasını ve daha canlı görünmesini de sağlıyor.

Tarif; Akşamları kuru saçınıza hindistan cevizi yağı sürün, her tele yağın yayılmasını sağlayın. Ardından bir havluyla sarın ve 20-30 dakika bekletin. Sonra durulayın.

7. Çay



Bu tuhaf gelebilir ancak çay şampuan yerine kullanıldığında içinde bulunan kafein ve vitaminler, saçınızdaki oksijen seviyesini dengeler. Bu da saçlarınızın uzamasını sağlar ve saç kaybını önler.

Tarif; Bir demlik çay demleyin, soğumaya bırakın ve saçınızı onunla yıkayın.

8. Zeytinyağı



Besin değeri açısından zengin olan zeytinyağı, yumuşatıcı özelliğe sahiptir ve harika bir doğal nemlendirici görevi görerek saçı yumuşak, esnek ve sağlıklı kılar. Yağ, saçın dış katmanlarını yatıştırarak kendine özgü parlaklığını verir. İşlem görmüş, kalın, kuru saçlar ve kırık uçlar için en faydalı çözümlerden biridir.

Tarif; ihtiyacınız olan miktar saçınızın uzunluğuna bağlı. Kısa saç, bir çorba kaşığı ılık zeytinyağından fazlasını gerektirmezken, daha uzun saçın bir fincanın 1 / 4’üne kadar zeytinyağına ihtiyacı olabilir. 15 dakika boyunca saç derinize sürün, ardından durulayın.

9. Çay ağacı yağı



Çay ağacı yağı birçok iltihabı iyileştiren başka bir yağ. Yüzyıllardır kepek de dahil olmak üzere cilt problemlerini çözmek için kullanılıyor. Bu da onu doğal olarak harika bir kepek önleyici şampuan haline getiriyor. Ölü hücreleri, fazla yağı ve diğer ürünlerin artıklarını gideriyor. Şampuan yerine kullanıldığında gözeneklerinizi de temizleyerek cildinizin nefes almasına yardımcı oluyor.

Tarif; Her zaman hindistan cevizi veya badem yağı gibi başka yağlarla 1 ila 10 oranında seyreltin. Durulama yaparken de kullanabilirsiniz. olarak da kullanabilirsiniz; her çeyrek litre su için 4-5 damla çay ağacı yağı kullanın.

Bonus: Neden şampuan kullanmıyorsunuz?



– Saç derilerimiz de dahil olmak üzere vücudumuz doğal olarak saçlarımızı ve cildimizi koruyan, her şeyi nemli, güçlü ve yumuşak tutan sağlıklı yağlar üretir. Şampuanlar, çamaşır ve bulaşık ürünlerinde olduğu gibi deterjan içerir ve saçlarımızı bu yağlardan sıyırarak kuruluk, kaşıntı ve kepek bırakabilir.

– Şampuanlar, cilt dostu olmayan ve aynı zamanda damıtılmış benzinin bir yan ürünü olan sülfatlar ve mineral yağ gibi kimyasallar içerir. Cilde nüfuz etmez, ve kafa derimizi kaplar. Bu tabaka ise saçlarınızdaki yağ ve kirleri hapseder. Sonuç olarak, hepsini yıkamak için daha fazla şampuan gerekir. Yani, ne kadar çok şampuan kullanırsanız, o kadar çok şampuana ihtiyacınız olur. Sık yıkanan saçlar bu yüzden daha kolay yağlanır.

Bir demlik çay demleyin, soğumaya bırakın ve saçınızı onunla yıkayın.

8. Zeytinyağı



Besin değeri açısından zengin olan zeytinyağı, yumuşatıcı özelliğe sahiptir ve harika bir doğal nemlendirici görevi görerek saçı yumuşak, esnek ve sağlıklı kılar. Yağ, saçın dış katmanlarını yatıştırarak kendine özgü parlaklığını verir. İşlem görmüş, kalın, kuru saçlar ve kırık uçlar için en faydalı çözümlerden biridir.

Tarif; ihtiyacınız olan miktar saçınızın uzunluğuna bağlı. Kısa saç, bir çorba kaşığı ılık zeytinyağından fazlasını gerektirmezken, daha uzun saçın bir fincanın 1 / 4’üne kadar zeytinyağına ihtiyacı olabilir. 15 dakika boyunca saç derinize sürün, ardından durulayın.

9. Çay ağacı yağı



Çay ağacı yağı birçok iltihabı iyileştiren başka bir yağ. Yüzyıllardır kepek de dahil olmak üzere cilt problemlerini çözmek için kullanılıyor. Bu da onu doğal olarak harika bir kepek önleyici şampuan haline getiriyor. Ölü hücreleri, fazla yağı ve diğer ürünlerin artıklarını gideriyor. Şampuan yerine kullanıldığında gözeneklerinizi de temizleyerek cildinizin nefes almasına yardımcı oluyor.

Tarif; Her zaman hindistan cevizi veya badem yağı gibi başka yağlarla 1 ila 10 oranında seyreltin. Durulama yaparken de kullanabilirsiniz. olarak da kullanabilirsiniz; her çeyrek litre su için 4-5 damla çay ağacı yağı kullanın.

Bonus: Neden şampuan kullanmıyorsunuz?



– Saç derilerimiz de dahil olmak üzere vücudumuz doğal olarak saçlarımızı ve cildimizi koruyan, her şeyi nemli, güçlü ve yumuşak tutan sağlıklı yağlar üretir. Şampuanlar, çamaşır ve bulaşık ürünlerinde olduğu gibi deterjan içerir ve saçlarımızı bu yağlardan sıyırarak kuruluk, kaşıntı ve kepek bırakabilir.

– Şampuanlar, cilt dostu olmayan ve aynı zamanda damıtılmış benzinin bir yan ürünü olan sülfatlar ve mineral yağ gibi kimyasallar içerir. Cilde nüfuz etmez, ve kafa derimizi kaplar. Bu tabaka ise saçlarınızdaki yağ ve kirleri hapseder. Sonuç olarak, hepsini yıkamak için daha fazla şampuan gerekir. Yani, ne kadar çok şampuan kullanırsanız, o kadar çok şampuana ihtiyacınız olur. Sık yıkanan saçlar bu yüzden daha kolay yağlanır.