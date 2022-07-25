Salih Boyacı ve Ömer Kofalı’nın Yaşamları Kitaplaştı

Kıbrıs Türk Edebiyatında son yıllarda yayımlanan anı kitapları, anı türüne ve kültürümüze büyük katkılar yapıyor. Genç kuşağın veya Adaya sonradan gelip yerleşenleri geçmişteki Ada kültürünü çok iyi bilmemeleri nedeniyle bu tip yayınların kültürümüzü tanımaları açısından çok değerli. Genç kuşaklar ve bu adayı vatan bilenler kültürümüzü tanıyıp, sahip çıkmazlarsa günden güne değişen ve tüketen dünya bizi de eninde sonunda için çekip yok edecektir.Ömer Kofalı’nın yaşamını oğlu Hasan Kofalı kaleme aldı. Serhan Gazioğlu’nun çizimleriyle bir o kadar daha renklenen 128 sayfalık kitap Gönyeli Belediyesi’nin katkılarıyla yayımlandı. Güzel anekdotların bulunduğu eseri zevkle okuyacaksınız.Salih Boyacı bir döneme damgasını vuran ticaret insanı kediyle ve Kıbrıs’ın sosyal tarihiyle ilgili kitabı önemli noktalara ve anılara değiniyor. Boyacı kitabına şöyle başlıyor: “Salih Boyacı’nın not: “Vatan Şairi Namık Kemal’i, Mağusa’ya sürgüne gönderen, Kurtuluş Şavaşımız’ı başlatan büyük önderimiz Atatürk’ümüze ölüm fermanı çıkartan bir zihniyetin, sonuçta Kıbrıslı Türkleri’de İngiliz sömürge idaresine devretmesiyle başlayan ve “ Osmanlı Bakiyeleri” olarak adlandırılmak istenen, kaderine terk edilen bir halkın, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Kemalist düşünceye sıkı sıkıya bağlı aziz Türk milletinin bir parçası olduğunu, başta Türkiye’yi yönetenlere ve sonuçta bütün dünyaya kanıtladığı, destanın, yüz yıllık bir direnişin kahramanları olmakla gurur duyan bir halkız. Var oluş mücadelesi vermiş, böyle bir halkın bir parçası olmakla gurur duyuyoruz..”Kitap çok önemli notları içeriyor okumanızı salık veririz.