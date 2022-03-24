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Şairler, şiir serüvenlerini ve eserlerini paylaştı

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Kıbrıs Türk şiirinin usta isimlerinden Mehmet Kansu, Altay Burağan ve Turgay Akalın, Dünya Şiir Günü kapsamında YDÜ’de düzenlenen panelde Kıbrıs Türk şiirinin dünü ve bugününü ele aldı

Şairler, şiir serüvenlerini ve eserlerini paylaştı

 
UNESCO tarafından ilan edilen “Dünya Şiir Günü” kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen panelle “Kıbrıs Türk Şiirinin Dünü ve Bugünü” ele alındı. Büyük Kütüphane Prof. Dr.Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda, Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur’un başkanlığında düzenlenen panelin ardından Kıbrıs Türk Şiirinin usta isimlerinden Mehmet Kansu, Altay Burağan ve Turgay Akalın, şiir dinletisi vererek kitaplarını imzaladı.
İlk konuşmayı yapan şair Doç. Dr. Turgay Akalın, şiire başladığı süreci izleyicilerle paylaştı. Etkilendiği şairlerden ve çevrelerden bahseden Akalın, daha sonra kendi şiirlerini okudu.  Şair Altay Burağan ise ziraat yüksek mühendisi olması nedeniyle Kıbrıs’ın hemen her yerini gezdiğini Çevre Dairesi’nde çalıştığı yıllarda yok olan çevrenin, doğanın isyanını şiirle topluma duyurmaya çalıştığını söyledi ve kendi şiirlerinden örnekler okudu.
Panelde konuşan bir diğer şair Mehmet Kansu ise 1959’da yayımladığı ilk kitabından  bugün şiirdeki değişimini ve yenileşmesini anlattı. Özellikle yazmanın, anlatıyla büyük bir bağlantısı olduğunu ve bu nedenle toplumun belleğini oluşturduğunu belirten Kansu, Kıbrıs Türk Edebiyatında son yıllarda gelişen anlatı türünün Dünya yazınıyla başabaş gidebileceğini söyledi. Kendisinin ilk dönem şiirlerinde ana tema olarak işlediği Akdenizlilik vurgusunun giderek daha mikro bir alana, Doğu Akdenizliliğe kaydığını vurgulayan Kansu, daha yakın dönemde yazdıklarında da yine adanın tarihsel dokusundan, mitolojisinden esinlenen temalar kullandığını ifade etti. Mehmet Kansu, “Ben toplumsal bir şairim. Toplumsal olaylar beni etkilemiştir” dedi.
 
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