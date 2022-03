Şair Zafer Muhtaroğlu’nun Maviyi Koklamak şiir kitabı çıktı

Esat Faik Muhtaroğlu Kıbrıs Türk eğitimi ve edebiyatı için çok önemli bir isimdi. Yayımladığı eserle eğittiği öğrencilerle bir döneme damgasını vurmuştu. Bu yazarlar yeteneği oğlu Zafer Muhtaroğlu geçmiş ki geçen günlerde oğlunun kibarlık gösterip bana imzalayıp takdim ettiği eserini okurken insan bunu anlıyor.

192 sayfalık eserde şairin 30 yılık şiir serüvenini okuyup, görürken bu süreç içerisinde nasıl geliştiğini de görmektesiniz. Özellikle son şiirleri toplumsal olaylarla iç içe geçen dizeleri okurken geçmiş gözler önüne geliyor. Hele hele son yıllarda yaşadığımız korona günlerini dizelere dökmesi tarihi bir damga vurur gibi. Güzel Türkçesi akısı sade şiir dili ile çok beğendiğim bu eseri okumanızı salık veririz.Şair kitabı için şöyle diyor: “ Son şiirimi 30 Mayıs 1990 tarihinde yazmıştım. 30 yıl suskun kaldım. Belki gerekçe değil. Ancak bunu; ilk gençliğin yitirilmesi, kurduğun aile ortamı, eve ekmek götürme telaşında yoğunlaşma ve dört duvar arasındaki memuriyet sürecinde devletin manevi baskısı altında özgürlüklerimizi kendi istencimizle kısıtlama eğilimi şeklinde açıklayabilirim.Orta eğitim döneminde iki tip öğretmenim oldu. Biri evde yazdığım kompozisyon ödevi için kafama kocaman yüzüğüyle vurup o kompozisyonu benim yazamayacağımı düşünerek, "sana 60 verdim bundan sonra ödevlerini kendin yap" diyen Türkçe öğretmeni ile liseden mezun olduktan yıllar sonra şiir dinletisinde okuduğum şiirimin ardından yanıma gelen ve "Zafer lütfen bu yeteneğini köreltme yazmaya devam et diyen felsefe hocam Filiz Naldöven. O yıllarda sözünü dinlemedim fakat söyledikleri de hiçbir zaman aklımdan çıkmadı.Yıllar sonra emekli olunca boş zamanım çoğalmış, sorumluluklarım azalmış, devletin gözle görünmeyen baskısı da üzerimden kalkmış, kısmen özgürleşmiştim. Katıldığım çeşitli etkinliklerde dinlediğim bazı şiirlerde! kendime ben neden yazmıyorum sorusunu sormama neden olmuştu. Ve 25 Aralık 2019 tarihinde; 30 yıl sonra yeni dönemin ilk şiirini yazdım, şiir yazmaya tekrar başladım. Bunun ardından oldukça riskli büyük kalp ameliyatı geçirdim ve salgın sürecinde eve kapanmak ruhsal gelgitlerimi hareketlendirdiği için verimliliğimi de artırdı; anılar, hüzün, umut, mavi ve yeşil ağırlıklı şiirlerim art arda gelmeye başladı... Şiirlerimi yazarken herhangi bir ekole, kurala bağlı olmayıp kendi akışı içinde serbest üretmekteyim. Şiirlerimin çoğunun öykü tadında olduğunu hissedebilirsiniz ve genellikle normalden uzun olduğunu söyleyebilirim. Biçim açısından seste ahenk ve uyum dışında bir gaile taşımamaktayım. İçeriğine ve verilen mesaja ise okuyucu karar verecektir. Çoğunlukla yaşadığımız hayata dair her vaka şiirimin konusu olabilir. Şiir tane tane ve gerekirse iki kez özümseyerek okunmalı diye düşünmekteyim.30 Ağustos 1961 tarihinde Girne'de doğdum. Lapta'nın 1963 Aralığında boşaltılması ve babamın öğretmen olması nedeniyle, ailemizin köyünde çocukluğumu geçiremedim. 1961-1971 yıllarını Tatlısu (Mari), 1972'yi Tuzla, 1973-1974'ü Beyarmudu'nda (Pergama) ve sonrasını köyüm Lapta ile Karşıyaka'da (Vasilya) geçirdim. İlkokulları gezdiğimiz köylerde okuduktan sonra Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Girne Anafartalar Lisesi ve Lapta Yavuzlar Lisesinde eğitim aldım. 1979-1984 yılları arasında Do-kuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okudum. İzmir'in ufkumu genişleten çok sevdiğim bir kent olarak hayatımda özel yeri olmuştur. Hayatımın üçte biri sürekli köy, şehir, okul değiştirerek geçerken, umarım etkisi de olumlu olmuştur. Girne Sosyal Sigortalar Dairesinde çalışarak erken emekli oldum. Eşimin çalıştırdığı marketi kapatana kadar ticaretle uğraştım. Şimdilerde doğanın koynunda, bahçe işleriyle keyif alarak uğraşmaktayım. Evliyim, bir oğlum bir kızım birde "pamuk şekerim" var.Sabahları;güneş başlayınca yükselmeye ve aydınlanmaya başlayınca gece daha iyimserim.Temas edince sabahın serini, tenime mistik bir ayin yapar gibi nefesimi aktarıyorum ciğerlerime. Düzelecek diyorum her şey kalkacak göğsümün üstündeki ağrı dinecek yüreğimden mideme inen sızı. O an;yıkılıyor dört duvar şimdi dağın yamacındayım dört bir tarafım çam ağacı.Fakat gün akşama dönünce;Polonya'dayız bizsene bin dokuz yüz kırkpiyanist filminden çıkmış karakterler gibiparçalanmış aileler gibibir taraflara savrulmuşuz her birimiz.İyi ki nasıl bir dünyaya geldiğinibilmiyorsun bebeğim.Sana yakışan kır çiçekleriydiuzamakta olan saçların gibi.Ellerin denize değmeliydiellerin denize deniz ellerine gelmeliydi.Gözyaşları değilgökkuşağı düşmeliydi gözlerine.Dört bir koldan sevgiler akmalıydı pamuk yüreğine ve olabilmek için güvende hasret kalmamalıydın gökyüzüne.Oyuncakların evde kaldıevde kaldı yatağınburada yok tüylerini okşadığın kediomuzunda uyuduğunhuzur bulduğun koku yok.Ve baban göremedipatlatır gibi bir tohumun toprağıilk dişinin çıkışınıve sen pamuk şekerimgörüyor muydun uykunda acabao gözleri yeşil adamıkim bilebilir?Onunsa;sensiz kaldığı o onaltı gün eksilmişti hayatından.Biliyorum fakatbir gün hayat başlayacak kaldığı yerden.Açacak yine beyaz zambaklardört bir yanda.Ve anlatacaklar sanabu dünyadan geçti bir zamanlar korona.Korona salgını günlerinde oğlum hastanede biz ailesi yedi aylık kızı dahil ayrı ayrı mekanlarda karantina sürecini beklerken.