Şair-yazar Feyzan Korur’a uluslararası onur ödülü

Ülkenin tanınmış şairler ve yazarlarından Feyzan Korur, uluslararası onur ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden ve Feminenartfest organizatörlerinden Artshop Yayıncılık, Feyzan Korur’un, şiir kitaplarının yanı sıra, sanatın her dalını toplumla buluşturma çabalarından dolayı onur ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

Artshop Yayıncılık’tan yapılan açıklamada, Feyzan Korur’un ödülünü, 22 Ekim Cumartesi günü verecekleri kokteylin ardından düzenlenecek törenle alacağı kaydedildi.

Şair yazar Feyzan Korur ise, “Uluslararası onur ödülünü ülkemizi temsilen alacağını” söyledi.

Korur yaptığı yazılı açıklamada, “Uluslararası onur ödülü, ülkemiz sanatı ve sanatçılarının yurt dışından da izlendiğini ve önemsendiğini göstermesi bakımından önemlidir. Beni mutlu eden ödülümü, halkımız ve sanatımız adına alacağım” ifadelerini kullandı.

Korur ayrıca, “Sözler Gecede Saklı” isimli şiir seçkisinin de Artshop Yayıncılık’ın Koleksiyon Kitap Serisinde yayımlanacağını da belirtti.