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Şair Fakıoğlu yeni kitabında yüreğinin sesini haykırdı

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Fakıoğlu, Kültür Kent Kuledibi Yayınları Temmuz 2020 serisinde yayımlanan ikinci kitabı Hüzün Yağmurları’nda şiir dostu okuyucularına yüreğinin sesini haykırdı

Şair Fakıoğlu yeni kitabında yüreğinin sesini haykırdı
Şair ve yazar Abidin Fakıoğlu’nun Hüzün Yağmurları adlı kitabı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Fakıoğlu, Kültür Kent Kuledibi Yayınları Temmuz 2020 serisinde yayımlanan ikinci kitabı Hüzün Yağmurları’nda şiir dostu okuyucularına seslenerek “ yaşadıklarımı, gördüklerimi, işittiklerimi biriktirdiğim yüreğimden gelen sesi satırlara yansıttım, damlası, su birikintisi, gölü, denizi, çalkantısı ve fırtınası ile karşınızdayım” dedi.
Deniz Plaza kitap reyonlarında yerini alan 175 sayfalık kitabın yazarı, uzun yıllardır Mağusa’da yaşayan, röntgen teknisyeni Abidin Fakıoğlu, Kitabın Adı Yok adlı ilk şiir kitabının ardından yayınladığı Hüzün Yağmurları’nda “ dost diye sarıldığım o dosta yenildim – Hakk’a tutunup haksızlığa yenildim –ben böyleyim nasılsam öyle göründüm- insanız elbet insanlığa büründüm ” diyor. Lha

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