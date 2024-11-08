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Sahnede bu kez "Genç Piyanistler" olacak

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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam “Genç Piyanistler Konseri” ile devam ediyor

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Sahnede bu kez "Genç Piyanistler" olacak
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 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 9 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek “Genç Piyanistler Konseri” ile devam ediyor. 
Bellapais Manastırı’nda saat 19.30' da başlayacak "Genç Piyanistler Konseri"nde Piyanist Yuliya Yılmaz'ın öğrencileri Loren Kırmızıgil, Zhanna Markina, Taisiya Vostrikova, Desen Hürdeniz ve Hasan Minalay sahnede olacak.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla 22’ncisini gerçekleştirdiği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında 13 Kasım Çarşamba akşamı ise Anastasiia Andrievskaya Piyano Resitali verecek.   
Tüm konserlerin biletlerine Deniz Plaza’lardan, Bellapais Manastırı bilet ofisinden ve çevrimiçi olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com’dan ulaşılabilecek.
 
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