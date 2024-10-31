Sahne sırası Fazıl Say'da

Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde bugün Fazıl Say resital verecek

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bu akşam Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde piyano resitali verecek.

Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’ da başlayacak resitalde Fazıl Say; Bach, Mozart, Beethoven ve kendi eserlerinden oluşan bir programla sanatseverlerle buluşacak.

Festival, cuma akşamı ise Ian Maksin & Taliya Hafız konseri ile devam edecek.

Konserlerin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden ve çevrim içi olarak “Biletfest.com” ile “Gisekibris.com”dan ulaşılabilecek.

