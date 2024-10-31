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Sahne sırası Fazıl Say'da

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Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde bugün Fazıl Say resital verecek

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Sahne sırası Fazıl Say'da
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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bu akşam Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde piyano resitali verecek.
 Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’ da başlayacak resitalde Fazıl Say; Bach, Mozart, Beethoven ve kendi eserlerinden oluşan bir programla sanatseverlerle buluşacak.
Festival, cuma akşamı ise Ian Maksin & Taliya Hafız konseri ile devam edecek.
Konserlerin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden ve çevrim içi olarak “Biletfest.com” ile “Gisekibris.com”dan ulaşılabilecek.
 
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