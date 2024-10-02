banner913
banner932
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
25 0
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
23 0
 
“İşveren bitme noktasında”
“İşveren bitme noktasında”
22 0
Hizmetleri unutulmayacak
Hizmetleri unutulmayacak
22 0
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
18 0
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
34 0
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
23 0
banner1032

Sahne sırası Arman Ratip'te

banner1020

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Arman Ratip Piyano Resitali ile devam edecek

banner1045
Sahne sırası Arman Ratip'te
banner971

Kıbrıs, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Polonya, Tataristan ve Azerbaycan'dan yüzlerce sanatçının yer alacağı 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, bu akşam saat 20.30’da piyanist-besteci Arman Ratip’in vereceği piyano resitali ile devam edecek.

Bellapais Manastırı’ndaki resitalde Ratip'in Edvard Grieg, Thelonious Monk, Dave Brubeck aranjmanları ile The Devil's Feather, Spirit World, Star People adlı kendi besteleri yer alacak .

Tüm konserlerin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı bilet ofisinden ve online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com dan ulaşılabilecek.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.