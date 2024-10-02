Sahne sırası Arman Ratip'te

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Arman Ratip Piyano Resitali ile devam edecek

Kıbrıs, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Polonya, Tataristan ve Azerbaycan'dan yüzlerce sanatçının yer alacağı 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, bu akşam saat 20.30’da piyanist-besteci Arman Ratip’in vereceği piyano resitali ile devam edecek.

Bellapais Manastırı’ndaki resitalde Ratip'in Edvard Grieg, Thelonious Monk, Dave Brubeck aranjmanları ile The Devil's Feather, Spirit World, Star People adlı kendi besteleri yer alacak .

Tüm konserlerin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı bilet ofisinden ve online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com dan ulaşılabilecek.