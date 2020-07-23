Rana Amrahova’nın“Aşk Mesajı” adlı kişisel sergisi YDÜ'de açıldı

Sanatçı Rana Amrahova Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 35 eserden oluşan "Aşk Mesajı" isimli sergisi açıldı

Kıbrıs Sanat Müzesi için Sanatçı, Rana Amrahova’nın“Aşk Mesajı” adlı 35 eserden oluşan kişisel sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S.Günsel tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Rana Amrahova tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 35 eserden oluşan "Aşk Mesajı" adlı kişisel sergisi’nin açılışına Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S.Günsel, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Entsitü Müdürü, Dekanlar,Öğretim elemanları ve sanatçılar katıldı.

Sergi açılında Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ ile Sanatçı Rana Amrahova birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Rana Amrahova için yapılan bronz büstün açılışı da gerçekleştirildi.

Rana Amrahova; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, dünyada ilk ve tek Türk halkları sanatçılarını ve dünya sanatçılarını birleştiren sanat koleksiyonudur”

Sanatçı Rana Amrahova; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesine katılmak benim için çok büyük bir şereftir. Bu müze dünyada ilk ve tek Türk halkları sanatçılarını ve dünya sanatçılarını birleştiren değerli ve zengin sanat koleksiyonudur. Kıbrıs Sanat Müzesi, Kıbrıs halkı için, Türk dünyası için çok önemli, zengin ve değerli bir armağandır. Bu topraklara güzellik, uğur ve iyilik getiren bir projedir. Kişisel sergimin oluşumuna desteklerini benden esirgemeyen, fırsat sunan başta Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’e, Günsel ailesine teşekkürlerimi bir borç bilirim” dedi.

Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ: “COVID-19 pandemisinin yaralarını sanatla sarmaya devam ediyoruz”

Rektör Yardımcısı Prof.Dr Tamer Şanlıdağ ise, tüm dünyada ekonomik, sosyal ve psikolojik yıkımlara neden olan COVID-19 pandemisinin yaralarını sanatla sarmaya devam ettiklerinin altını çizerek, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında bir süreliğine zorunlu olarak ara verildiğini ve 25 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılan sergilere bugün 35.si olan“Aşk Mesajı” ile devam edildiğini vurguladı.

Prof. Şanlıdağ; “Aşk, bir kişiye ya da bir nesneye tutkuyla yönelme diye tanımlanır. Bir başka deyişle aşk sevginin tutkulu biçimidir. Tarih boyunca insanlığın en kişisel konularından birisidir aşk. Mutluluk da getirir acı da ama ne olursa olsun aşık olmaktan alamaz kendini insanoğlu. Bu yüzdendir ki aşk üzerine çok sözler söylenmiş, romanlar ve şiirler yazılmıştır.

Prof.Şanlıdağ; “Old City Museum çok yakında Lefkoşa surlar içerisinde hizmete giriyor”

Değerli Sanatseverler, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Günsel Sanat Müzesi ile Herbaryum Müzesi’ne 20 Temmuz ‘dan itibaren Ağustos ayı sonuna kadar girişler ücretsiz hale getirilmiştir. Müzeler arasına yakın zamanda Lefkoşa surlar içerisinde Old City Museum’da hizmete girecek. Suat hocamızın üzerinde önemle durduğu müzeye, yine çok önem verdiği sanatçımız Rana Amrahova direktörlük yapacaktır.

Prof.Şanlıdağ:“Rana Amrahova eserlerinde aşkı tuvallere yansıtıyor.”

Güzel Sanatlar Fakültemiz Öğretim Elemanlarından Rana Amrahova bugünkü kişisel sergisinde aşkı tuvallere yansıtıyor. Sanatta olduğu gibi boyun eğmeyen bir direnç ve var etme içgüdüsünü tetikleyen “aşk” Amrahova’nın eserlerinde gündelik kullanımının dışında bir anlam ve yoğunluk kazanır. Amrahova’ nın sükûnet hissi uyandıran özgün resimsel dilinin kişilik özellikleri ile de örtüştüğünü söylemek mümkündür. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri Aşkın Sergisiyle başbaşa bırakırken, iyi seyirler dilerim.” İfadelerini kullandı

Ödül takdimi, büst açılışı ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S.Günsel, Alasya Ödülleri Kapsamında Resim Sanatçılarına verilen FERGÂNÎ ÖDÜLÜ’nü sanatçı Rana Amrahova’ya takdim etti. Daha sonra Kırgızistan Heykeltıraş Sanatçısı İsken Abdaliev tarafından yapılan bronz büstün açılışı ve sergi kurdelesi kesildi. Sergi 09 Ağustos 2020 gününe kadar 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.