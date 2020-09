Popüler Kültürün En Çok Okunan 32 Kitapı

Geçmişten günümüze çeşitli dillerde ve çeşitli konularda kitaplar yazıldı. Ancak bu koca kitap denizinin içinden sadece küçük bir kısım popüler olmayı başardı. Bu kitaplar çok satıldı, çok okundu, çok ünlü oldu. Öyle ki, birçok insanın vazgeçilmezi ve hayat felsefelerinin başrolü haline geldi. Bu nedenle kitap okumayı sevenler ve yeni başlayanlar için en çok satan kitaplar ve en popüler kitaplar gibi sevilen kitapları içinde barındıran harika bir liste hazırladık

İşte en çok okunan kitaplar…

1. Hobbit – J. R. R. Tolkien



En çok okunan kitaplar listemize J. R. R. Tolkien’in Hobbit adlı kitabı ile başlıyoruz. Dünya üzerinde 100 milyondan fazla satan kitap, Yüzüklerin Efendisi serisinin başlangıç kitabı niteliğindedir. Kitapta Bilbo Baggins’in Gandalf tarafından hiç beklemediği bir anda evine gelen 13 cüce ile değişen hayatı, Orta Dünya’nın kaderini değiştirecek olan Tek Yüzük’ün bulunuşu, ulu ejder Smaug’un öldürülüşü ve kadim cüce kenti Erebor’un kurtuluşu anlatılmaktadır.

2. Kızıl Köşkün Rüyası – Cao Xueqin



Çin’in Dört Büyük Klasik Romanı’ndan biri olan Kızıl Köşkün Rüyası, 18. yüzyılda Qing Hanedanı zamanında Cao Xueqin tarafından yazılmıştır. Yarı-otobiyografi türünde yazılmış bir roman olan Kızıl Köşkün Rüyası, yazarın kendi ailesini ve Qing Hanedanı’nın yükselişini ve çöküşünü anlatır. En popüler kitaplar arasında yer alan roman, dünya çapında 100 milyondan fazla satmıştır.

3. İki Şehrin Hikayesi – Charles Dickens



En çok okunan kitaplar arasında bulunan İki Şehrin Hikayesi, 200 milyondan fazla satarak en meşhur edebi eserler arasında yer almayı başarmıştır.

Dr. Manette, suçsuz bir şekilde 18 yıl hapis yatmış ve bir arkadaşı sayesinde hapisten çıkmıştır. Dr. Manette, Londra’ya dönüşü sırasında şans eseri bir Fransız olan Charles Darnay ile tanışır. Kitapta, Charles Darnay ile kızının yapacakları evlilik ve bunun ardından meydana gelen Fransız İhtilali’nin hayatlarına etkileri anlatılır. Ayrıca kitapta insanların ruhsal değişimleri de işlenmektedir.

4. On Küçük Zenci – Agatha Christie



En popüler kitaplar arasında yer alan On Küçük Zenci, en iyi polisiye romanlarından biridir. On kişi, geçmişte verdikleri kararlar yüzünden insanların ölümüne sebep olmuşlardır ve bunu sır gibi saklarlar. Bir bu on kişi Zenci Adası’nda bulunan bir malikaneye davet edilir. Ancak malikaneye gittiklerinde ev sahibi ortalarda yoktur. Adada mahsur kalan bu insanlar sırlarını birbirlerine anlatınca tek tek ölmeye başlarlar.

5. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens – Yuval Noah Harari



En çok okunan kitaplar listemizde bulunan Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, antik insan türlerinin taş devrinden yirmi birinci yüzyıla kadar olan evrimini konu almaktadır. Ayrıca kitapta dinden siyasete, toplumdan geçim kaynaklarına kadar birçok konu ele alınıyor.

6. Bin Muhteşem Güneş – Khaled Hosseini



İlk romanı Uçurtma Avcısı’yla tüm dünyada inanılmaz bir başarı yakalayan Hosseini’nin ikinci romanı olan Bin Muhteşem Güneş, iki kadının kesişen hayatları üzerinden Afganistan’ı anlatıyor: Küçük yaşta evlendirilen kızlar, çocuğu olmayan kadınlar, babaya ya da çocukluk arkadaşına duyulan, geçmişe gömülmüş aşklar…

7. 1984 – George Orwell



George Orwell’in yazdığı distopik bir dünyada geçen kitap, en popüler kitaplar arasında yer alıyor. Kitap, insan zihninin kontrol edilip bireyselliğin yok edildiği, bu da yetmezmiş gibi insanların makineleşmiş topluluklara dönüştürüldüğü bir totaliter dünya düzenini anlatıyor.

8. Yüzüklerin Efendisi – J. R. R. Tolkien



Kitabın hikayesi, İngiliz kırsalından pek de farklı olmayan Hobbit diyarı Shire’da sakince başlar. Daha sonra hikaye Orta Dünya’nın kuzeybatısına kadar uzanırken Hobbitler; Frodo, Sam, Merry ve Pippin’in yanı sıra Hobbitlerin müttefikleri ve yol arkadaşları olan Kuzey Kolcusu Aragorn, Gondor kumandanı Boromir, savaşçı Cüce Gimli, Elf prensi Legolas ve büyücü Gandalf’ın gözünden Yüzük Savaşı’nın gidişatını işler.

En çok okunan kitaplar arasında üst sıralarda yer alan Yüzüklerin Efendisi, dünya çapında 150 milyondan fazla satmıştır.

9. Siyah İnci – Anna Sewell



Siyah İnci, çok güzel ve zarif siyah bir attır. Kitapta evinden ayrıldığı ilk zamandan itibaren yaşadığı tüm olaylara tanıklık ediyoruz. Hayatı bazen çok iyi gider ve ona güzel bakıp şefkat gösteren sahipleri olur. Bazen de kötü insanlarla karşılaşır ve güzel günlerini arar. Ayrıca arkadaşları da olur, onları da anlatır kendi hikayesiyle birlikte. Anna Sewell, bu romanıyla atları ve iç dünyalarını yansıtmıştır. Böylece insan ve hayvan arasındaki şefkat dolu bir ilişkinin önemi ortaya çıkmaktadır.

10. Hayvan Çiftliği – George Orwell



George Orwell’in yazdığı Hayvan Çiftliği, en çok okunan kitaplar arasında yer alıyor. Stalinizmi eleştiren romandaki baş karakterler hayvanlardır. Çiftlikte yaşayan bu hayvanlar, kendilerine kötü davranan insanlara karşı devrim başlatıp yönetimi ele geçirirler. İstekleri eşitliğin ön planda olduğu bir toplum oluşturmaktır. Çiftlikteki en zeki hayvanlar olan domuzlar ise liderliği ele alırlar. Fakat devrim de domuzlar yüzünden zarar görür. Lider domuz ise apaçık bir şekilde Stalin’i simgeler.

11. Kırmızı Saçlı Kadın – Orhan Pamuk



En popüler kitaplar arasında yer alan Kırmızı Saçlı Kadın, Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk tarafından yazılmıştır. Kitap, 1980’li yıllarda İstanbul’da başlar. Baş karakter ise ailesinin tek çocuğu olan Cem adında bir gençtir. Cem, eczacılık yapan babası tarafından terk edilince Mahmut usta ile birlikte kuyucu çırağı olarak Güngören’e gider. Kitapta Cem’in kuyuculuk yaparken öğrendikleri, “Kırmızı Saçlı Kadın”a aşık olması ve yaşadıklarının hayatına olan etkisi anlatılır.

12. Aslan, Cadı ve Dolap – Clive Staples Lewis



Peter, Susan, Edmund ve Lucy Pevensie savaştan kaçan küçük kardeşlerdir ve ünlü bir profesörün büyük malikanesine gönderilirler. Bu malikanedeki bir dolabın içine dalarlar ve kendilerini Narnia’da bulurlar… Ancak Narnia, eski Narnia değildir. Çünkü kötü kalpli bir cadı tarafından ele geçirilmiştir ve her mevsim kışı yaşamaktadır. Kardeşler büyük bir olaya bulaştıklarının farkına varırlar ve Narnia’ya yardım etmekte karar kılarlar.

Ayrıca en çok okunan kitaplar listemizde bulunan fantastik kitapta ve serisinde Türk mitolojisine ait izler bulunmaktadır. Bu kitaptaki aslanın gerçek adı Aslan’dır. Yani yazar aslana isim verirken İngilizce “lion” yerine Türkçe karşılığı olan Aslan adını kullanmıştır. Ayrıca Edmund Narnia’da Beyaz Cadı ile karşılaştığında Beyaz Cadı onu sihirli Türk lokumu ile kandırmıştır. Seride sadece bu kitapta değil, diğer kitaplarda da kültürümüze ait izlere rastlanmaktadır.

13. Ayişe – Henry Rider Haggard



Ayişe, Cambridgeli bekar Ludwig Horace Holly ile manevi oğlu Leo Vincey’in çağlar öncesine uzanan bir efsanenin peşinde, Afrika’nın karanlık yüreğine doğru çıktıkları tehlikeli yolculuğun hikayesidir. İkili, yolculuk sırasında ilkel bir yerli ırkı ve onların She dedikleri ve itaat edilmesi gereken biri olarak kabul ettikleri Ayişe adında gizemli, beyaz bir kraliçe ile karşılaşırlar. Ayişe, dünya çapında 80 milyondan fazla satarak en popüler kitaplar arasında yer almaya hak kazanmıştır.

14. Otomatik Portakal – Anthony Burgess



En çok okunan kitaplar arasında yer alan ve filmi çekilen kitapta, Alex adlı sosyopat gencin arkadaş grubu ile yaşından çok suça karıştıktan sonra hapishaneye düşme ve sonrasında rehabilitasyona alınma süreci anlatılıyor.

15. Da Vinci Şifresi – Dan Brown



Harvard Üniversitesi Simge-Bilim Profesörü Robert Langdon, Paris’te iş gezisindeyken, gece yarısı, Louvre’un yaşlı müdürünün ölü bulunduğu haberini alır. Langdon ve yetenekli Fransız kriptoloji uzmanı Sophie Neveu, cesedin etrafındaki izleri takip ederek bu garip esrar perdesini araladıkça, ipuçlarının onları Da Vinci’nin tablosuna götürdüğünü keşfederler. Büyük usta bu sırrı herkesin görebileceği bir yere, ünlü eseri Mona Lisa tablosunun içine gizlemiştir.

Langdon bu garip bağlantıyı açığa çıkarınca tehlike artar. Cinayete kurban giden müze müdürü de, Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo, Da Vinci ve aralarında diğer ünlülerin de bulunduğu gizli bir kuruluş olan Sion Manastırı Derneği’nin bir üyesidir. Langdon, aydınlatmaya çalıştıkları bu tehlikeli sırrın yüz yıllardır tarihin derinliklerinde gizlendiğinden şüphelenir. Böylece Paris ve Londra sokaklarında amansız bir kovalamaca başlar. Langdon ve Neveu, kendilerini, atacakları her adımı önceden bilen esrarengiz olduğu kadar da çok zeki olan bir adamla karşı karşıya bulurlar. Eğer bu karmaşık bilmeceyi çözemezlerse Priory’nin büyük yankılar uyandıracak bu çok eski gerçeği ebediyen kaybolacaktır.

16. Dönüşüm – Franz Kafka



En çok okunan kitaplar arasında yer alan Dönüşüm, Gregor Samsa’nın bir sabah kendini dev bir böceğe dönüşmüş bulmasıyla başlar ve hayatındaki değişiklikleri anlatmasıyla devam eder. Franz Kafka’nın yazdığı kitap, yazarın en çok bilinen eseridir.

17. Düşün ve Zengin Ol – Napoleon Hill



Kitap içerisinde 13 formül bulunmaktadır. Bu formüller ile başarıya giden yol gösterilir ve başarı yolundaki engellerin nasıl atlatılacağı anlatır. Büyük Buhran döneminde yayımlanan kitap, 2011 itibarıyla dünya çapında 70 milyondan fazla satmıştır. Böylece en çok okunan kitaplar arasında yer almaktadır.

18. Çavdar Tarlasında Çocuklar – J. D. Salinger



Birinci tekil şahıs üzerinden anlatılan roman, Holden Caulfield adındaki bir genç hakkındadır. Holden Caulfield, gittiği okullardan atılmış olan sorunlu bir öğrencidir. Atıldığı son okuldan bu yana durumunda bir düzelme de yoktur. Holden, ailesi ile görüşmek istemediği için yaşananları onlara anlatmaz ve gece yarısı New York’a dönüp ortalamanın altında bir otelde konaklar. Tam da burada macera başlar.

19. Yabancı – Albert Camus



Öyküdeki her şey çok kısa bir zaman aralığında olup biter. Cezayir’de bir rastlantı sonucu bir Arap’ı öldüren orta sınıftan bir Fransız, Meursault, kendisini adım adım ölüme götüren süreci kayıtsız biçimde izler. Diğer kişilerin adı anılsa da, roman kahramanının adını bile öğrenemeyiz. Camus’nün yabancısının yabancılaşmasını kendi ağzından şöyle aktarabiliriz; “yani bu işin benim dışımda görülüyor gibi bir hali vardı. Her şey, ben karıştırılmaksızın olup bitiyordu, kaderim bana sorulmadan tayin olunuyordu… İyi düşününce söylenecek bir şeyim olmadığını anlamaktaydım. Kendi kendimi seyrediyormuş gibi bir hisse kapıldım.”

En çok okunan kitaplar arasında yer alan kitapta, Meursault’un topluma, kendine, ölümü bile kabul edebilecek kadar hayata, kısacası tüm varoluşa yabancılaşması yalın bir dille anlatılır.

20. Simyacı – Paulo Coelho



Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun dünyada çok ses getiren romanı 1988 yılında yayımlanmıştır. Romanda, İspanya’dan kalkıp Mısır Piramitleri’nin eteklerinin hazinesini aramaya gelen Endülüslü çoban Santiago’nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü anlatılır. Simyacı’yı bulmak kendini bulmaktır. Kitap bir nevi kılavuzdur.

21. Lolita – Vladimir Nabokov



Vladimir Nabokov’un en çok okunan kitaplar arasında bulunan İngilizce romanı Lolita, ana karakter Humbert Humbert’in su pericikleri adını verdiği ergenlik çağındaki genç kızlara karşı cinsel tutkusunu konu eder.

22. Kuyucaklı Yusuf – Sabahattin Ali



Sabahattin Ali’nin ilk romanı olan Kuyucaklı Yusuf, ailesi katledilince bir başına kalan 9 yaşındaki Yusuf’un soruşturma için gelen Nazilli Kaymakamı Selahattin Bey tarafından evlatlık alınması ve çocuğun sonraki yaşamını konu alır.

23. Kartal – Jack Hight



Kitapta Selahaddin efsanesi anlatılır, bunun dışında başka bir hikaye daha vardır. 1148’de Haçlı ordusu, Şam’ın duvarlarına doğru ilerlerken, John adında genç bir Sakson yakalanır ve esir düşer. Yusuf adında kitapsever küçük bir çocuk tarafından, bir çift sandalet fiyatına satın alınır ve kader iki düşmanı bir araya getirir. Kutsal Toprakları değiştirecek bir arkadaşlığın hikayesi böyle başlar. Ürkek Yusuf büyüyüp ‘Kartal’ lakaplı savaşçı Selahaddin olacaktır. John, önce efendisine savaş sanatını öğretecek, sonra Kudüs Kralı’na ve Kral Richard’a hizmet etmek için batıya dönecektir.

24. Yeşilin Kızı Anne – Lucy Maud Montgomery



1908 yılında Kanadalı yazar Lucy Maud Montgomery tarafından yazılan Yeşilin Kızı Anne, 50 milyondan fazla satarak en çok okunan kitaplar arasında yer almayı başardı. Kitap, Matthew ve Marilla Cuthbert ile birlikte yaşamaya gelen canlı, oldukça yaratıcı, konuşkan, kızıl saçlı yetim bir kız olan Anne Shirley’i konu alıyor.

25. Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Victor Hugo



Victor Hugo’nun ilk olarak 1829’da yayımlanan kısa romanı, ölüme mahkum bir adamın düşüncelerini anlatır. Hugo bu romanı ölüm cezasının kaldırılması gerektiğine dair duygularını ifade etmek için yazmıştır. Roman, en popüler kitaplar arasında yer almaktadır.

26. Suç ve Ceza – Fyodor Mihayloviç Dostoyevski



Dostoyevski’nin beş yıl süren Sibirya sürgününün dönüşünde yazdığı roman, en çok okunan kitaplar listemizin en değerli eserlerinden biri. Suç ve Ceza; parası için bir tefeci kadını öldürmeyi tasarlayan, St. Petersburg’da yaşayan fakir bir öğrenci olan Rodion Raskolnikov’un manevi ıstırabı ve ahlaki ikilemlerine odaklanır. Raskolnikov, öldürmeden önce parayla kendini yoksulluktan kurtarabileceğine ve büyük işler yapmaya devam edeceğine inanır, ancak karışıklık, tereddüt ve şans, ahlaki olarak haklı bir öldürme planını bulanıklaştırır.

27. Küçük Prens – Antoine De Saint Exupery



Dünyanın en çok satan ve en çok okunan kitapları arasında yer alan eserde, bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılır. Sahra Çölü’ne düşen pilotun Küçük Prens’le karşılaşması ile başlayan kitap yirmi yedi bölümden oluşur. Özellikle Küçük Prens’in yurdundan ayrılıp altı ayrı gezegene yaptığı gezileri anlatan bölümlerde bazı tipik yetişkin yaşam biçimlerinin eleştirisi yapılır.

28. Sineklerin Tanrısı – William Golding



Dünya klasikleri arasında yer alan kitap, 2. Dünya Savaşı’nda nükleer bombanın yarattığı etkiden etkilenmeden kurtulmak için birkaç çocuğun uçakla taşınmasını anlatarak başlıyor. Ancak uçak varış noktasına gidemeden ıssız bir adaya düşüyor. Buradan sonra çocukların hayatta kalma mücadelesi başlıyor.

29. Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigory Petrov



Rus yazar Grigory Petrov’un çeşitli aralıklarla çıktığı Finlandiya seyahatlerindeki notlardan oluşan eser, 1800’lerin son döneminde Finlandiya halkının içinde bulunduğu durumu, cehaletten kurtulmak için başta Johan Vilhelm Snellman olmak üzere ülkedeki bir avuç Fin aydının verdiği olağanüstü mücadeleyi anlatır.

30. Altıncı Koğuş – Anton Çehov



Çehov bir taşra kasabasındaki akıl hastanesinde geçen bu novellasında, eğitimli bir hasta olan İvan Dmitriç ile Doktor Andrey Yefimıç arasındaki felsefi çatışmaya odaklanır. İvan Dmitriç maruz kaldıkları adaletsizliğe, içinde yaşamaya zorlandıkları berbat koşullara karşı çıkarken, Andrey Yefimıç bunları görmezden gelmekte ısrar eder ve durumu değiştirmek için kılını bile kıpırdatmaz. Doktor sonunda içine düştüğü ‘felsefi’ yanılgının farkına vardığında ise artık iş işten geçmiştir.

En çok okunan kitaplar arasında yer alan kısa öykü, Vladimir Lenin’in en çok etkilendiği eserlerden biridir.

31. Charlotte’un Sevgi Ağı – E. B. White



1952 yılında E. B. White tarafından yazılan çocuk romanı, bir örümcek ve domuzun alışılmadık arkadaşlığını konu alan olağanüstü bir eserdir. Çocuklara hitap eden roman oldukça güzel ve eğiticidir.

32. Yeraltından Notlar – Fyodor Mihayloviç Dostoyevski





En çok okunan kitaplar listemizin sonunda yer alan eser, gerçek dünyadan kendini soyutlamış veya buna zorunlu kalmış bir kişinin iç çatışmalarını ve hezeyanlarını konu alıyor. Yeraltından Notlar, Camus dahil olmak üzere birçok Batılı düşünürü varoluşçu anlamda etkilemiş bir eserdir.