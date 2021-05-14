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Picasso’nun 'Pencerenin yanında oturan kadın' tablosuna servet

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20'nci yüzyıl sanatının en ünlü isimlerinden İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 'Pencerenin yanında oturan kadın (Marie-Therese)' eseri ABD'deki müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 103 milyon dolara (875 bin 330 TL) satıldı

Picasso’nun 'Pencerenin yanında oturan kadın' tablosuna servet

ABD’nin New York şehrinde Christie’s müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada, ünlü ressam Pablo Picasso’nun ‘Pencerenin yanında oturan kadın (Marie-Therese)’ adlı tablosu 103 milyon (875 bin 330 TL) dolara satıldı.

'MARİE THERESE'NİN GENÇLİĞİ'

Christie's müzayede evinde eserle ilgili yer alan bilgiye göre, Marie Therese'nin gençliğinden esinlenen Picasso, söz konusu eserini 1932 yılında resmettiği ifade edildi.

Ünlü ressam, 25 Ekim 1881 tarihinde Malaga’da doğdu. Resim sanatına olan yeteneği küçük bir çocukken fark edilen Picasso, sanat hakkındaki ilk bilgilerini aynı zamanda bir ressam olan babası Jose Ruiz Blasco’dan öğrenmişti.

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