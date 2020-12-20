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Öznur’dan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’ye 3 bin kitap bağışı

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Prof. Dr. Şevket Öznur, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’ye 3 bin kitap hediye etti

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Öznur’dan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’ye 3 bin kitap bağışı
500 bin basılı kitap ve 650 milyon dijital kaynağa erişim imkanı sağlayan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, basılı kitap sayısını 1 milyona yükseltmeyi hedefliyor.
Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyatı Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM) Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneye 3 bin kitap hediye etti. Prof. Dr. Öznur’un hediye ettiği kitapları düzenlenen törenle, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu kabul etti.
Rektör yardımcıları, Genel Sekreter, akademisyenler ve kütüphane çalışanlarının katıldığı törende Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu kitap ve edebiyat tutkunu olarak nitelediği Prof. Dr. Şevket Öznur’a geçen hafta açılan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneye yaptığı anlamlı katkıdan dolayı teşekkürlerini sundu.
Prof. Dr. Şevket Öznur’un geçtiğimiz günlerde profesörlük unvanı aldığını belirten Prof. Dr. Salihoğlu kendisini tebrik etti ve hali hazırda 500 bin basılı kitap ve 650 milyon dijital kaynağa erişim imkanı sağlayan Büyük Kütüphane’nin basılı kitap sayısını 1 milyona yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Salihoğlu, “Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanenin 1 milyon basılı kitap hedefine ulaşması için yapılacak katkıların artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.
Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyatı Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM) Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur ise Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneye katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Törenin sonunda Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Prof. Dr. Şevket Öznur’a bir teşekkür plaketi takdim etti.
 
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