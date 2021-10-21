Özlem bitiyor, perde açılıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu uzun bir aradan sonra seyircisiyle buluşuyor ve yarın akşam yeni oyunu “Biedermann İle Kundakçılar” ile perde açıyor



Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “ Biedermann İle Kundakçılar” seyircisiyle buluşuyor. 22 Ekim Cuma akşamı prömiyer yapacak olan oyunun yazarı Max Frisch, çevireni Hasan Kuruyazıcı ve yönetmeni ise Nehir Demirel’dir. “Biedermann İle Kundakçılar”, maddiyat ve onun getirdiği konforu bencilce en üst düzeyde tutan bir zihniyete sahip olan ve elindekini kaybetme korkusuyla her şeyi görmezden gelerek, artmakta olan tehlikeye ve şiddete duyarsızlaşan Biedermannların aymazlığını ele alıyor.

Faşizmin ve kapitalizmin yangınına körükle giden aymaz Biedermannların öyküsü bu.

Devpa Süpermarket ve Eziç katkılarıyla gerçekleşecek olan bu tek perde komedi oyunda; Osman Ateş, Özgür Oktay, İzel Seylani, Cem Aykut, Melek Erdil, Barış Refikoğlu, Aytunç Şabanlı ve Asu Demircioğlu rol alıyor. Osman Ateş yönetmen yardımcılığı, hareket düzeni ve müzik seçimi görevlerini de üstlenirken, oyunun dekor ve kostüm tasarımı Özlem Deniz Yetkili’ye, afiş broşür tasarımı ve fotoğrafları Umut Ersoy’a aittir. Dekor kostüm asistanı Asya Kazafanalı, ışık uygulamada Salih Kanatlı, efekt uygulamada Mehmet Eseri ve sahne amiri görevinde ise Mehmet Demir bulunmaktadır.

“Biedermann İle Kundakçılar”, 22 Ekim Cuma akşamından itibaren her Çarşamba ve Cuma akşamları pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen oturma şekliyle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenecek. Ayrıca aşılı ya da aşısız tüm seyircilerden 72 saatlik PCR/Antijen testi istenmektedir. Biletler

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “ Biedermann İle Kundakçılar” seyircisiyle buluşuyor. 22 Ekim Cuma akşamı prömiyer yapacak olan oyunun yazarı Max Frisch, çevireni Hasan Kuruyazıcı ve yönetmeni ise Nehir Demirel’dir. “Biedermann İle Kundakçılar”, maddiyat ve onun getirdiği konforu bencilce en üst düzeyde tutan bir zihniyete sahip olan ve elindekini kaybetme korkusuyla her şeyi görmezden gelerek, artmakta olan tehlikeye ve şiddete duyarsızlaşan Biedermannların aymazlığını ele alıyor.Faşizmin ve kapitalizmin yangınına körükle giden aymaz Biedermannların öyküsü bu.Devpa Süpermarket ve Eziç katkılarıyla gerçekleşecek olan bu tek perde komedi oyunda; Osman Ateş, Özgür Oktay, İzel Seylani, Cem Aykut, Melek Erdil, Barış Refikoğlu, Aytunç Şabanlı ve Asu Demircioğlu rol alıyor. Osman Ateş yönetmen yardımcılığı, hareket düzeni ve müzik seçimi görevlerini de üstlenirken, oyunun dekor ve kostüm tasarımı Özlem Deniz Yetkili’ye, afiş broşür tasarımı ve fotoğrafları Umut Ersoy’a aittir. Dekor kostüm asistanı Asya Kazafanalı, ışık uygulamada Salih Kanatlı, efekt uygulamada Mehmet Eseri ve sahne amiri görevinde ise Mehmet Demir bulunmaktadır.“Biedermann İle Kundakçılar”, 22 Ekim Cuma akşamından itibaren her Çarşamba ve Cuma akşamları pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen oturma şekliyle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenecek. Ayrıca aşılı ya da aşısız tüm seyircilerden 72 saatlik PCR/Antijen testi istenmektedir. Biletler www.biletinial.com’dan ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir. Daha detaylı bilgiye 2278782 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.