Özbaflı’nın, “Anılarla Vatansızların Zaferi” kitapçılarda

Hasan Özbaflı’nın, ilk gençlik yıllarından yakın tarihe kadarki anılarını kaleme aldığı “Anılarla Vatansızların Zaferi” adlı kitabında, siyasi mücadelesi, milletvekilliği ve bakanlık dönemi anlatılıyor



Eski bakanlardan ve milletvekillerinden Hasan Özbaflı’nın, “Anılarla Vatansızların Zaferi” adlı kitabı tüm kitapçılarda yerini aldı.

Özbaflı, ilk gençlik yıllarından yakın tarihe kadarki anılarını kaleme aldığı kitabında, siyasi mücadelesi, milletvekilliği ve bakanlık dönemini de anlattı.

Kıbrıslı bir köylü çocuğu, Türk Mücahit Ordusuna katılışından KKTC’nin ilk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oluşuna kadar uzanan yaşam öyküsünü Kıbrıs Adasının tarihiyle bezeyen Özbaflı’nın “Anılarla Vatansızların Zaferi” adlı kitabı 502 sayfadan oluşuyor.

Yayın yönetmenliğini Doğan Erdem’in, Editörlüğünü ise Bahar Gören’in yaptığı bir solukta okunacak olan “Anılarla Vatansızların Zaferi” adlı kitap okuyucuların beğenisine sunuldu.

1946 yılında Baf’ın Kalkanlı köyünde doğan yazar Hasan Özbaflı, 1981 yılında TKP’den Girne Milletvekili seçilmiş, 1983 yılında ise KKTC’nin kurulmasıyla birlikte oluşturulan ilk hükümetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapmıştı.

