Othello Kalesi’nde yerli müzisyenlerle evrensel müziğin keyfine varıldı

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali devam ediyor.

24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali kapsamında dün akşam Othello Kalesi’nde 3 farklı müzik grubunun sahnelediği muhteşem bir konser gerçekleşti.



Tarihi Othello Kalesi’nin alışılagelmiş sahne alanı haricinde dış bahçe alanında kurulan sahnede, Othello Kalesinin tarihi duvarları ve Mağusa’nın Surları arasında muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Cemre Arca ve The Beez, Island Seeds ve Buzz Ayaz konserleri müzik severler tarafından çok beğenildi.



Hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türk müzisyenlerin bir araya geldiği yerli müzik gruplarının performansının yanı sıra, programın başında yer alan Cemre Arca ve The Beez grubunun solisti olan Cemre Arca’nın performansı büyük ilgi topladı. 24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali’nin açılış gününde Bunfyah grubu ile karşımıza çıkan ve Mağusa’nın yeni kurulmuş müzik gruplarından Cemre Arca ve The Beez solistliğini yapan Cemre Arca’nın enstrümental yeteneği büyük takdir topladı.

İngilizce, Türkçe ve Rumca dillerinde evrensel müzik ve özgün bestelerin seslendirildiği konserlerde gençlerin performansı ülkemiz için umud vaad edici olarak nitelendirildi.

OKAN BAYÜLGEN’İN, SHAKESPEARE’İN ÜNLÜ TRAGEDYASINDAN ESİNLENEREK YAZIP YÖNETTİĞİ “RICHARD” 4 TEMMUZ’DA SALAMİS ANTİK TİYATRO’DA

Okan Bayülgen, Shakespeare’in ünlü tragedyasından hareketle yazıp yönettiği Richard ile 4 Temmuz’da 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında Salamis Antik Tiyatro’da ilk kez KKTC’deki izleyicilerle buluşuyor.

Kalabalık oyuncu kadrosu içerisinde Bayülgen’in de Richard karakterini canlandırdığı oyun, farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren Net Sanat - Kabare Dada tarafından hayata geçiriliyor.

Okan Bayülgen, Shakespeare’in Richard’ına bu yeni yüzyılın ilk çeyreğinden bakıyor. Modern filozofların yaklaşımlarıyla ele alarak Richard’ın ötekiliğini, Shakespeare’in Richard’ı ele alışını tartışmaya açıyor. Yabancı olmayı, yalnızlaşmayı, vahşileşmeyi tartışırken hayali bir tiyatro kumpanyası Shakespeare’in III. Richard’ını tekrar oynuyor.

Yıl 2012. Kral III. Richard'ın kemikleri Leicester'da bir otoparkta bulunur. Kemiklerin adli tıp uzmanlarınca araştırılıp, kanıtlanması uzun bir zaman alacaktır. Londra’da çoğunlukla sıra dışı sanat oyunları üreten küçük bir tiyatro ise aynı dönemde istek üzerine III. Richard oynayacaktır.

Bu arada tiyatroya sığınan ve polis tarafından aranan kimliksiz kriminal bir adam vardır. Tiyatroya sığınan “Richard” önce oyundaki Richard rolünü, daha sonra da oyunun sahneye konuluşunu üstlenir. “Bozuk yapısı” gereği var olan düzene devletin ya da tiyatronun yapısına karşıdır.

Bir yandan hoşgörülü ve demokrat sanatçıların desteğini alırken, diğer yandan tiyatrodaki yapıyı bozmakta, sanatın kurumsal etik ya da hiyerarşik her şeyine karşı gelerek, ortaya alışılagelmemiş bir Richard prodüksiyonu çıkarmaktadır. Drag Queen showlarından, moda defilelerinden ilham almakta, oyuncu olmayan insanları oyuna yerleştirmekte tiyatronun çatısından, insanların özel hayatlarına kadar maddi manevi her şeyi yıkmaktadır. Tiyatro bir facia ile sarsılır. Bu sırada Krallık, III. Richard’ın cenaze törenine hazırlanmaktadır.

W. Shakespeare III. Richard Berna Moran çevirisinden

Proje: Nihal Usanmaz- Kubilay Çamlıdağ- Orkun Dökmeci

Dramaturg: Dilek Tekintaş

Danışman: Yalın Alpay- Dr. Başar Akman

Dekor Tasarımı: Efter Tunç

Kostüm Tasarımı: Ayşegül Alev

Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan

Hareket Tasarımı: Dicle Doğan

Kinetik Heykel Tasarımı: Server Demirtaş

İllüstrasyon: M.K. Perker

Müzik: Ömer Vatansever- Fırat Ağacık - Okan Bayülgen

Saç Tasarımı: Derya Ergün

Afiş Tasarımı: Berkcan Okar

Fotoğraf: Fethi Karaduman

Yönetmen Yardımcısı: Nihal Usanmaz

Reji Asistanı: Dilay Yıldız, Ferdi Taşkın, Ali Akkök

Sahne Amiri: Sinem Bayraktar, Oğuzhan Yıldırım

Yapım: Net Sanat – Kabare Dada