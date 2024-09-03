Othello Folklör Derneği Marmaris’te büyük ilgi ve takdir gördü

Ülkemizin ve Mağusa’nın en başarılı folklor derneklerinden olan Othello Folklör Derneği halk dansları ekibi, davetli olarak katıldığı Uluslaraarası Marmaris Dans ve Müzik Festivali’nde büyük ilgi ve takdir gördü.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başarıyla temsil eden dernek ekibi, yedi farklı ülkeden 600 katılımcının yer aldığı festival büyük renk ve heyecan kattı. İsmail Manyera’nın ekip lideri olarak yer aldığı ekip 19 folklörcüden oluştu.Uzun yıllardır Othello Folklör Derneği’nde aktif olarak çalışan İsmail Manyera, ekibin sergilediği performansın hem seyirciler hem de diğer ülkelerden gelen ekipler tarafından takdir edildiğini kaydetti. Manyera, ekip gençlerinin KKTC’yi, bayraklarını ve ülkelerini en iyi şekilde temsil ettiklerine de dikkat çekti.