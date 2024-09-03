banner913
banner932
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
54 0
En fazla yağış Geçitkale’ye düştü
En fazla yağış Geçitkale’ye düştü
15 0
 
KTTO Başkanlığına yeniden Turgay Deniz getirildi
KTTO Başkanlığına yeniden Turgay Deniz getirildi
16 0
Mağusa’da panayır coşkusu
Mağusa’da panayır coşkusu
22 0
O artık bir melek
O artık bir melek
24 0
Önümüzdeki dört gün yer yer sağanak bekleniyor
Önümüzdeki dört gün yer yer sağanak bekleniyor
27 0
Güney’in “Fiakas” oyunu Kuzey’de sahnelenecek
Güney’in “Fiakas” oyunu Kuzey’de sahnelenecek
32 0
banner1032

Othello Folklör Derneği Marmaris’te büyük ilgi ve takdir gördü

banner1020

banner1045
Othello Folklör Derneği Marmaris’te büyük ilgi ve takdir gördü
banner971
Ülkemizin ve Mağusa’nın en başarılı folklor derneklerinden olan Othello Folklör Derneği halk dansları ekibi, davetli olarak katıldığı Uluslaraarası Marmaris Dans ve Müzik Festivali’nde büyük ilgi ve takdir gördü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başarıyla temsil eden dernek ekibi, yedi farklı ülkeden 600 katılımcının yer aldığı festival büyük renk ve heyecan kattı. İsmail Manyera’nın ekip lideri olarak yer aldığı ekip 19 folklörcüden oluştu.

Uzun yıllardır Othello Folklör Derneği’nde aktif olarak çalışan İsmail Manyera, ekibin sergilediği performansın hem seyirciler hem de diğer ülkelerden gelen ekipler tarafından takdir edildiğini kaydetti. Manyera, ekip gençlerinin KKTC’yi, bayraklarını ve ülkelerini en iyi şekilde temsil ettiklerine de dikkat çekti.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.