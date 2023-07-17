Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’ne bağlı Otello Çoksesli Korosu Fransa’da düzenlenen “International Choir Competition in Provence 2023” e katıldı.Koro yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 6-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen yarışmada, uluslararası pek çok ödüle sahip korolarla yarışan “Otello Çoksesli Korosu”, iyi bir derece alarak ülkeye döndü.Fransa’daki etkinlikte, ülke tanıtımı da yapıldı ve her bir koro şefine ülkeyi tanıtıcı çantalar verildi, KKTC bayrağı diğer ülke bayraklarının yanında dalgalandırıldı.Koroyu, Erkan Dağlı ve Rana Uluçay yönetirken, piyanoda Eser Öktem yer aldı.