banner913
banner932
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
16 0
Bişmiş kurtarılamadı
Bişmiş kurtarılamadı
64 0
 
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
39 0
Milletin zaferi 7’nciyılında
Milletin zaferi 7’nciyılında
27 0
Faşist Yunan Darbesinin 49. Yıldönümü
Faşist Yunan Darbesinin 49. Yıldönümü
37 0
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
39 0
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
28 0
banner964

Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti

banner476

banner825
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
banner960
Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’ne bağlı Otello Çoksesli Korosu Fransa’da düzenlenen “International Choir Competition in Provence 2023” e katıldı.


 
Koro yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 6-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen yarışmada, uluslararası pek çok ödüle sahip korolarla yarışan “Otello Çoksesli Korosu”, iyi bir derece alarak ülkeye döndü.
 
Fransa’daki etkinlikte, ülke tanıtımı da yapıldı ve her bir koro şefine ülkeyi tanıtıcı çantalar verildi, KKTC bayrağı diğer ülke bayraklarının yanında dalgalandırıldı.
Koroyu, Erkan Dağlı ve Rana Uluçay yönetirken, piyanoda Eser Öktem yer aldı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.