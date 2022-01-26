Osman Türkay, YDÜ’de düzenlenecek panelle anılacak

Vefat 21. yılında Osman Türkay Yakın Doğu Üniversitesi’Nde 28 Ocak Cuma günü saat 11.00 yapılacak panele anılıyor.

Oturum başkanlığını Doç. Dr. Mustafa Yeniasır’ın yapacağı panelin konuşmacıları ise Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şevket Öznur, Doç. Dr. Burak Gökbulut, Bartın Üniversitesi’nden Do. Dr. Can Şen ve Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi’nden Doç. Dr. Elmira Memedova Kekeç olacak.

1988 ve 1990 yıllarında Nobel edebiyat ödülüne aday gösterilen Osman Türkay, 2000 yılında ise millennium şair seçilmişti. Türkay yurtdışında sesimiz olmuş önemli bir yazarımızdı.



