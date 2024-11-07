Osman Güvenir’in üçüncü romanı yayınlandı

Gazetemiz köşe yazarlarından ve ülkemizin değerli romancılarından Osman Güvenir’in üçüncü romanı, ‘Güneşin Gittiği Yere Kadar’, Ankara’da basılarak, yayın hayatına girdi

Ülkemiz romancılarından ve gazetemiz köşe yazarlarından Osman Güvenir’in “GÜNEŞİN GİTTİĞİ YERE KADAR” adlı üçüncü romanı, Ankara’da Dorlion Yayını olarak basıldı. Yazar, edebiyat alanında ürettiği eserleriyle ön plana çıktı.

Yeni romanı ile ilgili Osman Güvenir’le yaptığımız kısa söyleşide yazar, bu romanını yaklaşık yirmi yıl öncesinden başlayıp yayın zamanına kadar süren bir emeğin ürünü olduğunu ifade etti.

Kitabın arka kapak yazısında Edebiyat Profesörü Şevket Öznur, hem Osman Güvenir’i, hem de edebiyat dünyasına giren “GÜNEŞİN GİTTİĞİ YERE KADAR” adlı romanı hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getiriyor:

“Kıbrıs Türk yazınının en önemli yazarlarından biri olan Osman Güvenir, son yıllarda arka arkaya yayınladığı romanlarıyla bu alandaki büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Yazınımızda roman en az üretimi olan alanlardan biridir. Yazar, ilk çıkardığı “ÜÇ PENCERE” adlı romanından itibaren güçlü roman kurgusu ve Türkçeyi ustalıkla kullanışıyla dikkat çeker. İkinci romanı “GİDİŞLE DÖNÜŞÜN ROMANI” adlı eseri de çok ses getirmişti. Roman örgüsü içinde, yerel kahramanlara yer vermesi, çevreyi iyi gözlemleyip betimlemesiyle Kıbrıs Türk insanını ve mücadele yıllarında yaşadıklarını modern roman aracılığıyla dünyaya tanıtmayı başarmıştır. Yayınlamış olduğu üç öykü kitabıyla da öykücülük alanındaki eserleri konuşulmaktadır.

Bu üçüncü romanında, 1956 yılından günümüze uzanan acılar ve heyecanlarla dolu bir hayatı bizlere anlatıyor. İngiliz dönemi Kıbrıs’ında, Rumların acımasızca yapmış oldukları terör eylemleri ve bu eylemler sonucunda Türklerle Rumların kavgasını bizlere bütün gerçekleriyle, roman kahramanı Eminde Aziz’in gözünden dramatik unsurlarıyla veriyor. Aşk, kavga, şiddet ve göç ögeleriyle, Kıbrıs-Türkiye ve İngiltere hattı çok katmanlı bu serüven ve bu serüvenle yaşanan gerçekler, Osman Güvenir’in kalemiyle okurlara aktarılıyor. Yazarın evrensel değerlerle harmanladığı bu romanında, mutlaka kendinizden çok şeyler bulacağınızdan ve derin duygularla sürükleneceğinizden eminim.”

