“Orta Çağ'da Kıbrıs’ın Kadınları-Kıbrıs’ın Kadın Kahramanları Sergisi" açıldı

Sergi 24-31 Mayıs tarihleri arasında 08.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek

Gazimağusa Belediyesi ve Naci Talat Vakfı’nın ortak organizasyonuyla, Semra Bayhanlı ve Ahmet Kemal Hilmi’nin “Orta Çağ’da Kıbrıs’ın Kadınları- Kıbrıs’ın Kadın Kahramanları Sergisi” dün akşam Gazimağusa’da Martinengo Burcu’nda (Çifte Mazgallar) açıldı.



Serginin açılış törenine Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri ve sanatseverler katıldı.

Sergi 24-31 Mayıs tarihleri arasında 08.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, serginin Mağusa’da sanatseverler ile buluşmasında katkıları olan Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sıla Usar İncirli ve Gazimağusa Belediyesi Kültür İşleri Amiri Onursal Akdeniz’e teşekkür etti.

Konuşmasında Martinengo Burcu’nun yakın tarihteki önemine de dikkat çeken Başkan Uluçay, bir Orta Çağ Kenti olan Mağusa’nın gelecek nesillere daha korunaklı ve daha güçlü devredilmesi için Gazimağusa Belediyesi’nin çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

-İncirli

Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sıla Usar İncirli de konuşmasında Orta Çağ’da Kıbrıs’ın Kadınları- Kıbrıs'ın Kadın Kahramanları Sergisi ile, Kıbrıs’ın en özel şehirlerinden biri olan ve Mağusa’nın bir Orta Çağ kenti olduğunun en görünür hali olan Martinengo Tabyası’nda bulunmaktan büyük bir onur ve heyecan duyduklarını kaydetti.

Mağusa’da gelip geçen birçok medeniyetin ve kültürün izlerinin hala var olduğunu ifade eden İncirli, “Avrupa Birliği projesi kapsamında restore edilen Çifte Mazgallar diğer ismi ile Martinengo Burcu’nda sergimizi açmak bizler için ayrıca büyük bir öneme sahiptir” şeklinde konuştu.

Orta Çağ’da Kıbrıs’ın Kadınları’nın, Semra Bayhanlı’nın fırça darbeleri ve Ahmet Hilmi’nin anlatımıyla, tarihi sanatla anlatan, benzerine nadiren rastladığımız, çok özel bir proje olduğunu vurgulayan İncirli, tarihin derinliği ve hakikatin verdiği heyecanın, sanatın güzelliğine bezenmiş bir şekilde sanatseverlerle buluştuğunu ifade etti.

Projenin başlıca amaçlarından birinin, Kıbrıs tarihinde siyaset ve toplum yaşamında kadınların aktif rol oynadığı unutulmuş olayları su yüzüne çıkarmak olduğunu söyleyen İncirli, “Avrupa sosyopolitik tarih anlatımının parçası olan, Kıbrıs’ın tatlı toprağı için sınırsız sevgi ve özveride bulunan Kıbrıs’ın Kraliçeleri ile yeniden buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Onlar soylarını Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Anadolu’ya kadar sürdürseler de kalben Kıbrıslı olarak kaldılar ve Kıbrıslı bir kadının öz karakterini sergilediler’’ ifadelerini kullandı.

