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“On Kişiydiler” oyunu Kıbrıs’ta tiyatro severlerle buluşuyor

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Tiyatro Ak tarafından sahnelenen “On Kişiydiler” oyunu Kıbrıs’ta tiyatro severlerle buluşuyor

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“On Kişiydiler” oyunu Kıbrıs’ta tiyatro severlerle buluşuyor

Oyun çarşamba günü Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Denktaş KKM’de, 18 Kasım Cuma günü Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası K.M’de, 19 Kasım  Cumartesi günü de Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Salonu'nda sahnelenecek.




Agatha Christie’nin eseri “On Kişiydiler”in sahnelendiği oyunun kadrosunda  Ediz Hun, Pelin Turancı, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Ozan Dağara, Fatih Özacun, Can Esendal ve Ilgın Angın yer alıyor.



Biletler  Deniz Plaza  ve Biletinial.com’dan temin edilebilir.


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