Tiyatro Ak tarafından sahnelenen “On Kişiydiler” oyunu Kıbrıs’ta tiyatro severlerle buluşuyor

Oyun çarşamba günü Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Denktaş KKM’de, 18 Kasım Cuma günü Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası K.M’de, 19 Kasım Cumartesi günü de Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Salonu'nda sahnelenecek.Agatha Christie’nin eseri “On Kişiydiler”in sahnelendiği oyunun kadrosunda Ediz Hun, Pelin Turancı, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Ozan Dağara, Fatih Özacun, Can Esendal ve Ilgın Angın yer alıyor.Biletler Deniz Plaza ve Biletinial.com’dan temin edilebilir.