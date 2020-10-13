Ocheredko’dan tarihi yolculuğa çıkaran eserler

Sanatçı Tetiana Ocheredko, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kıbrıs’ın önemli yerleşim merkezleri olan Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’den tarihi yapıları, sokakları ve antik limanı monotip tekniğiyle resmetti

Sanatçı Tetiana Ocheredko, Kıbrıs Sanat Müzesi için Kıbrıs’ın önemli şehirleri olan Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’den tarihi yapıları, sokakları ve antik limanı monotip tekniğiyle 70X100cm ve 61X86cm ölçülerinde resimlerine yansıttı.Sanatçının eserlerinin isimleri sırasıyla “Karmi, Afternoon walk” (Karmi, Akşamüstü yürüşü)”, Girne, Night lights (Gece ışıkları altında Girne), “Ancient Arches of Famagusta (Mağusa Eski Kemerler)”, “Old Street in Lefkosa (Eski şehir Lefkoşa)”.Tetiana Ocheredko, Girne ilçesinde Girne dağlarının eteklerinde kurulmuş olan Karmi köyünün sokaklarını ve binalarını bir akşamüstü büyüsüyle resmine yansıttı. Öte yandan Akdeniz ülkeleri arasında eşi ve benzeri olmayan Girne’nin antik limanı tarih boyunca birçok sanatçıyı büyülediği gibi sanatçı Tetiana Ocheredko’yu da etkileyerek gecenin gizemli ışıkları altında antik limanı resmetti. Sanatçı birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi şehir Gazimağusa’da ise Venedik Sarayı’ndan günümüze kadar uzanan tarihi kemerleri resminde başarıyla tasvir etti.Ukraynalı sanatçı “Eski Şehir Lefkoşa” adlı son eseri ile Lefkoşa’nın tarihi dar sokaklarını ve cumbalı evlerini resmetti. Ocheredko, sanatseverlerin beğenisine sunduğu eserleriyle aynı zamanda tarihi bir yolculuğa da çıkarıyor