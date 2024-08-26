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"Objektifimizden" fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı'nda açıldı

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"Objektifimizden" konulu fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

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"Objektifimizden" fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı'nda açıldı
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T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, her ay farklı bir sergiye ev sahipliği yapan Ercan Havalimanı’nın bu ayki konukları, Yıltan Taşçı Akademi’nin kursiyer fotoğrafçıları oldu.
Toplam 26 fotoğraftan oluşan sergi, giden yolcu pasaport sonrası alanda yolcuların beğenisine sunuldu. Sergide, Yıltan Taşçı Akademi’de temel fotoğrafçılık ve kompozisyon dersleri alan Ahmet Ulubay, Tülen Canar, Cem Cengiz, Görkem Eylem, Haldun Pakarı, Halil Irkım, Hülya Afacan, Mine Kurtel, Niyazi Nizam, Salih Cengaver Cem, Şaziye Kofalı, Şerif Özege, Tijen Atakent Yücelen, Ulaş Sönmez, Vedia Serteş, Veysi Canateş, Papatya Solyalı, Bilgin Ergene, Ayşe Gürsel, Bayram Güzer, Candan Behzatoğlu, Fazilet Avukat, Gülçin Arabulucu, Mehmet Altuner ve Nazife Uçar’ın eğitimleri sırasında çektikleri fotoğraflar yer alıyor.
 
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