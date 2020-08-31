Nurperi Özgener'in "Kıbrıs Türk Evvel Zaman Düğünleri" kitabı çıktı

Araştırmacı Nurperi Özgener’in 351 sayfalık Düğünler kitabı Kültür Dairesi yayımları olarak geçen günlerde çıktı. Eski insanlarla düğünleri hakkında yapılan röportajlardan oluşan eser, kişilerin düğünlerinin nasıl yapıldığı hakkında bizlere bilgi veriliyor. Eski düğün fotoğraflarının da yer aldığı kitap, güzel bir derleme çalışması oldu.

Bir ulusun, bir toplumun sürekliliği, güçlü oluşunun yanında çoğalmasına da bağlıdır. Çoğalmanın gerçekleşmesi de ancak insanların evlenip yuva kurmaları ile mümkündür. İnsanları diğer yaratıklardan ayıran en belirgin özelliklerinden birisi hiç kuşkusuz yuva kurmaları ve bu yuvaya karşı da bir takım sorumluluklar taşımalarıdır. Öyle olmadığı zamanlarda toplumlarda çeşitli sorunların ortaya çıktığı bilinen bir gerçektir. Dünya uluslarının bazılarında çeşitli nedenlerden ötürü aile bağlarının pek güçlü olmadığı görülmektedir. Türklerde bunun aksine karşılıklı sevgi ve saygının varlığı, eşlerin sadakati, özverisi en büyük faziletlerden sayılmaktadır. Günümüzde en gelişmiş ülkelerde bile belli bir yaşa gelen gençlerin yuvadan ayrılıp kendi başlarının çaresine bakmaları beklenirken Türk ulusunda böyle bir maddeciliğin ve umursuzluğun görülmeyişi de bizleri ayakta tutan, varlığımızın idamesinde önemli rol oynayan faktörlerin başında gelmektedir. Türk ailesinde çocuk ne yaşta olursa olsun baba ocağında bir yere sahiptir ve ailenin olanakları oranında da daima desteklenmektedir. Anayurttan ve anayurdun desteğinden yüzyıl kadar ayrı kalmamıza ve yabancı idareler altında bulunmamıza rağmen bizleri ayakta tutan ve toplum olarak günümüze kadar yüz akıyla getiren değerlerimizin başında aile bağlarımız gelmektedir dersek abartmış olmayız. Bizleri böylesine güçlü kılan yuvalarımızın eski yıllarda kentlerimizde nasıl kurulduğuna geliniz birlikte bakalım.Eski çağlarda Türk-İslâm geleneklerine sıkıca bağlı olan toplumumuzda hanımlarımızın yüzü açık sokağa çıkmamaları nedeniyle Türk gençlerinin kız görüp eş olarak seçebilmelerine olanak yoktu.Bundan ötürü yuva kurma yaşına erişen bir gence ailesinin hanımlarının seferber olup kız bulmaları gerekirdi. Bulunacak kızın kendi seviyelerinde olması da koşuldu.Eski yıllarda kızların evlenme yaşı ondört ile yirmi yaşları arasıydı. Yaşı ilerleyen kızlara evde kalmış kız gözüyle bakılır ve izdivaç yapmaları da güçleşirdi. Aileler, kız bulma konusunda zorlandıkları durumlarda “Bohçacı” kadınların devreye girdikleri de görülen olaylardandı. Bu kadınlar ev ev gezerek eşya sattıkları için evlenme çağına gelmiş kızları görüp ailelere bilgi aktarırlar, onlar da uygun gördükleri takdirde kıza görücü giderlerdi. Bu ziyarete halkımız “Görücülük” derdi. Görülecek olan kız görücüler tarafından bilindiği takdirde fazla incelemeye gerek duyulmaz, ailesinden istenirdi. Kız bilinmediği takdirde görücülerin görebilmesi için iyice giydirilip süslenir ve gelen hanımlara görme fırsatı vermek amacıyla kahveleri kız takdim ederdi. Görücüler kahvelerini yavaşça yudumlayıncaya dek kız ayakta durur, böylelikle gelenler de onu daha çok görme olanağı elde ederlerdi. Fazla titiz görücüler daha esaslı bilgi toplamak istedikleri zaman, kızın teninin ve vücudunun kusurlu olup olmadığını anlamak üzere bir yolunu bulup hamamda da görürlerdi. Hatta bu arada nefesinin vurup vurmadığını anlamak için kızla çok yakından konuşmaya gayret ederlerdi. Kısacası kılı kırk yardıktan sonra kız beğenilirse annesinden:“Allahın emri, Peygamberin gavliyle gızıñızı oğlumuza isderig” diyerek kız istenirdi.Kızın annesi:“Düşünelim, kısmet isa olur” biçiminde yanıt verirdi.Hanımlar arasında yer alan bu temaslara paralel olarak oğlan tarafının erkekleri de kızın babası veya yakını diğer erkeklerle temasa geçerek onlar da aynı biçimde kızı ailesinden isterlerdi. Tabii şunu belirtmemizde yarar vardır. Eski dönemlerde bir defa istemekle kız verilmezdi. Dünürcülerin “Eşiği aşındırmaları” şarttı. Köylülerimiz de “bir baltada odun kesilmez” diyerek bu düşüncelerini özetlemiş olurlardı. Kızın verilmesi uygun bulunmadığı takdirde türlü bahaneler ileri sürülüp oğlan tarafına “Kısmetiñizi başga yerden arayıñ” denirdi. Birinci defa yer alan bu dünürcülüğe “Gücüg düñürcülüg” adı verilirdi. Kız verilecekse konuşma ve davranışlardan anlaşılır ve böylece “Böyüg düñürcülüg” yer alırdı.Büyük dünürcülükte oğlanın ve kızın aileleri akrabalarını ve yakın dostlarını da toplayarak bu son istemeye daha parlak bir görünüm kazandırırlardı. Çeşitli izaz ikramın yapıldığı bu toplantıların ilginç yanlarından birisi de konuşmaların arasına serpiştirilen manzum söyleyişlerin yer almasıydı. Konuşma arasında oğlan tarafından bir hanım kız anasına şöyle hitap ederdi:Uzun uzun gozlarYeter oldu sözlerİşde geldig bizlerNe dersiñiz sizler?Havlıñızda vardır pademSize geldig oğur gademSizden bir cevahır isderigVereceñ yogsa ne deñ?Son dörtlük üç kez tekrarlandıktan sonra oğlan tarafı olan hanım sözlerini şöyle tamamlayıp susardı: “ Fahr-ı âlem Efendimizin buyurduğu şeriat üzerine gızıñızı isderig.”Kızın annesi de:“Tencerede bişen oddurŞimdi yedig garnımız togdurAlem mehel gördüysaBizim deyceğimiz yogdurAllah kısmet eddiysa biz da veririg”derdi.Bu konuşmalardan sonra konuklar evlerine dağılır ve fazla zaman kaybı olmadan nikâh hazırlıklarına başlanırdı. Büyük dünürcülükte söz kesildikten sonra halledilmesi gereken önemli bir konu da “Ağırlık” ve “Nikâh” konusuydu. “Ağırlık” düğünden önce kıza verilecek olan paraydı. Kız bu parayla çeyizine katkı yapardı. Bu miktar tarafların şerefleriyle mütenasip bir miktar olurdu. Örneğin 1940’lı yıllarda vasat ailelerde kız tarafına 15 ile 20 Kıbrıs lirası arasında bir para verilmekteydi ki kız ailesi bu parayla iki, hatta üç odalık mobilya yaptırabilmekteydi.“Nikâh” parası ise boşanma halinde kıza nafaka ile verilecek olan paraydı. Bu para da genellikle “Ağırlık” parası kadar olmaktaydı. Yani “Ağırlık” parası eğer onbeş lira ise “Nikâh” da onbeş liradan oluşurdu. Burada hemen belirtmemiz gereken bir husus da şudur. Eski yıllarda boşanma işlemleri günümüzdeki gibi aylarca, yıllarca sürmüyordu. Erkek karısını istemediği takdirde iki şahit huzurunda “Benden boş olsun” demekle boşayabilmekteydi. Buna rağmen eski ve sağlam aile yapımız sayesinde bu tür olayların pek fazla yaygın olmadığı görülmekteydi. Erkekler kadınlarına hürmet eder, sevgi ve şefkat gösterir, kadınlar da eşlerine karşı her zaman saygıyla davranır, itaat ederdi.Önemle belirtmemiz gerek bir başka husus da Kıbrıs Türk düğünlerinde “Başlık” parası diye bir şeyin olmayışıydı.“Böyük” dünürcülükte oğlan tarafından kıza verilmesi kararlaştırılan “Ağırlık” adı altındaki paranın Anadolu’daki gibi kızın ailesinin olmayıp kurulacak olan yeni yuvanın eşyasını almakta kullanılan bir para olmasıydı.Nikâh hazırlıkları yapılırken oğlanın kıza ve kızın da oğlana göndereceği hediyeler önemli bir yer tutmaktaydı. Oğlanın kız için aldığı hediyeler genellikle şunlardan oluşmaktaydı: elbiselik ve çarşaflık kumaş, peçe, iç çamaşırları, ayakkabı, şemsiye, eldiven, çeşitli kokular, sürmedenlik, üstübeç (pirinçten yapılmış bir tür pudra) kına, mendil, çeşitli yemişler ve bunlara ilâveten kırmızı mantinle bağlı bir nişan yüzüğü.Kıza alınan bu hediyeler yanında kızın anne ve babasına da çeşitli hediyeler göndermek eski geleneklerimiz arasındaydı. Oğlanın almış olduğu bu hediyelere karşılık olarak kızın da hem oğlana hem de anne ve babasına armağanlar aldığı görülmekteydi.Kızın oğlana aldığı hediyeler çoğu kez şunlardan oluşurdu: nişan yüzüğü, çeşitli giyim eşyası, traş takımı, köstekli saat, tütün tabakası, (Gümüş veya altın) saat ve para kesesi(Elde titizlikle işlenmiş), oya işlenmiş parmaklık v.b olmaktaydı. Parmaklık, kına işlendiği zaman oğlanın parmağına takılması için kız tarafından özenle hazırlanırdı.Alınan bu hediyelerin taşınması da belli bir usule göre yapılırdı. Oğlanın kıza ve anne babasına aldığı hediyelerin taşınması şöyle olurdu:Önde kıza ait elbiseliklerin konduğu son derece süslü elbise bohçası bulunurdu. Onun arkasında kızın anne ve babası için alınan hediyeler yine süslü bohçalarda götürülür, onların arkasında geline ait diğer eşyalar büyük siniler içerisinde ve de üzerleri elde işlenmiş ipek örtülerle örtülü biçimde yedi, sekiz kişi tarafından taşınırdı.Önde, kıza ait bohçayı taşıyan kişi daima daha saygın, daha yaşlı birisi olurdu. Hediyeleri kız evine götüren bu şahıslara kız ailesi tarafından mendiller içerisinde bahşiş verme geleneği vardı. En çok bahşişi de kıza ait bohçayı taşıyan kişi alırdı. Oğlanın hediyelerini kız evine götüren bu kişiler kız evinden de oğlana ve anne, babasına ait hediyeleri alıp oğlan evine dönerdi.Karşılıklı sunulan bu armağanlar arasında yer alan nişan yüzüklerinin takılmasına gelince kararlaştırılan bir günde yüzükler aile arasında takılırdı. Nişana ailelerin en yakınları ve komşular davet edilirdi. Kız nişan yüzüğünü kendi evinde, oğlan da kendi evinde takardı. Geleneklerimize göre düğüne kadar da birbirlerini göremezlerdi.