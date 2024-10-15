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Müzik Festivali'nde 3 Basses konser verecek

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Müzik Festivali'nde 3 Basses konser verecek
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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği' nin her yıl kesintisiz olarak düzenlediği ve bu yıl Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla 22.sini gerçekleştirdiği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festival 16 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek 3 Basses Konseri ile devam ediyor.

Bellapais Manastırı’ nda Çarşamba akşamı saat 20.30’ da yer alacak 3 Basses Konseri’ nde Türkiye Devlet Opera ve Balesi sanatçıları; Zafer Erdaş, Tuncay Kurtoğlu ve Teyfik Rodos Piyanist Metin Kiper eşliğinde interaktif, her anı sanat ve mizah dolu seçkin bir programla sanatseverlerle buluşacak.

Festival 22 Ekim Salı akşamı Mağusa Kent Orkestrası Konseri ile devam edecek.

Tüm konserlerin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisinden ve Online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com dan ulaşılabilecek.       

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