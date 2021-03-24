Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar

Tarih boyunca insanlık hep mutluluğun peşinden koştu ama ne mutluluğun tanımını bulabildi ne de mucizevi formülünü. Şüphesiz tüm insanlık kimi zaman ayaklarımızı yerden kesen kimi zaman ise içimizi ısıtan mutluluğun nasıl hissettirdiği konusunda hemfikir. Ancak “Nasıl mutlu olunur?” ve “Nedir bu mutluluk?” soruları hala sırlarla dolu. Haliyle birçok yazar, düşünür, filozof ve bilim insanı bu sırrı konu alan kitaplar yazdı. O halde gelin hep beraber mutluluğun sırlarla dolu perdesini bir de beraber aralayıp dünyaca ünlü yazarlar mutluluğu nasıl bulmuş bir bakalım…

Mutluluk Sanatı- Yaşam için Bir El Kitabı (Dalai Lama, Howard C. Cutler)

“Hayatımızın gerçek amacının mutluluğu aramak olduğuna inanıyorum. Bu açık. İster bir dine inanalım ister inanmayalım ya da ister şu dine ister bu dine inanalım, hepimiz hayatta daha iyi bir şeyi arıyoruz. Bu nedenle, hayatımızın gerçek yönü mutluluğa doğrudur…” – Dalai Lama

Kırkıncı Dalai Lama Tibet’in hatta dünyanın en büyük ruhani lideri Tenzin Gyatso mutluluğu uzaklarda değil ruhunda arayanlardan… Psikolog Howard ile bir araya gelerek benliğimizle nasıl barışacağımızı ve içsel dinginliğe nasıl ulaşabileceğimizi tüm deneyimleriyle anlatıyor. 352 sayfalık bu kitapta Dalai Lama bol bol meditasyonlar ve hikayelerle Budizm’in temellerinden insan psikolojisine dokunuyor. Günlük hayattaki problemlerden sıyrılarak derin bir iç huzura ulaşmanın yollarını anlatıyor.

Mutluluk (Zülfü Livaneli)

“Livaneli’nin cesaretle ve derinlemesine ele aldığı bu roman, bir Shakespeare trajedisi yoğunluğunda.” – Yaşar Kemal

Zülfü Livaneli bu kitapta bize, bizler gibi mutluluğu arayan insanları anlatıyor. Üç farklı insanın hayatından bir arayış hikayesi sunuyor bizlere. Yazar bu kitapta mutluluk ve hümanizmin iplerini birbirine sımsıkı bağlıyor ve belki de bize mutluluğun sırrının sevmekte ve sevilmekte gizli olduğunu fısıldıyor. Bu noktada kitabın kapağındaki söz bize anahtar oluyor: “İnsan insanın zehrini alır”.

Mutluluğu arayan Meryem, İrfan ve Cemal yollarının kesiştiği noktadan bir özgürlük arayışına çıkıyor. Zülfü Livaneli bu kitapla hepimize mutluluklar diliyor’

Simyacı (Paulo Coelho)

Simyacı, Mevlana’nın ünlü Mesnevi’sinde yer alan küçük bir hikayeden yola çıkarak yazılan bu kitap İspanya’dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini armaya giden Endülüslü çobanın yaşamının öyküsü. Öte yandansa Brezilyalı yazar Paulo Coelho’dan bizlere bir nasihatname, “Mutluluk sahiden de Mısır kadar uzakta mı?” sorusunun cevabı. Bu masalsı romanın karakteri kendi kişisel menkıbesini gerçekleştirip mutluluğa erişmeyi arzuluyor. Peki başarabiliyor mu? Eğer siz de öğrenmek isterseniz bu kitabı mutlaka okumalısınız.

“Her zaman şimdide yaşamayı başarabilirsen mutlu bir insan olursun” (Simyacı’dan)

Mutluluğun Fethi (Jules Payot)

Mutluluğun fethi, Fransız eğitimci ve filozof Jules Payot, tarafından kaleme alınmış bir kişisel gelişim kitabıdır. Yazar mutluluğun öyle çok uzaklarda, kilitli sandıklarda değil de kendimizi tanımakta ne istediğimiz bilmekte saklı olduğunu vurguluyor. Asıl mutluluğun kendi benliğimizde, sağlıkta, sadelikte ve iç huzurda olduğunu söylüyor.

Payot para, başarı, ün gibi hırsların geçici hevesler olup kişiye mutluluk getirmediğine inanıyor.

Jules Payot’un mutluluğun formüllerini zengin örneklerle sunduğu bu kitap tam bir başucu kitabı niteliğinde.

“Üzüntü ve talihsizlik içinde, dünyada yaşayan bin milyon insan arasından yarım düzine sadık kalbe güvenebiliyorsan kendini ayrıcalıklı biri olarak gör. Sana değer veren binlerce insana sahip olmasan bile bir ya da iki tanesine sahip olduğun için kendini mutlu biri olarak say.” (Mutluluğun Fethi’nden)

Hygge Danimarkalıların Mutluluk Sırrı: Hayatımızın En Anlamlı Günü Bugündür (Meik Wiking)

Danimarka’nın, dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı ülke olduğu kabul edilir. Onlara göre bu mutluluğun sırrı tek bir anahtarda saklıdır: Hygge.

“Samimi ortamlar yaratma sanatı”, “Ruhun sıcacık hissetmesi”, “Tüm dert, sıkıntı ve sinir bozucu şeylerden uzak olma durumu”, “Rahatlatıcı ve mutluluk veren şeylerden keyif alma”, “En sevdiklerinle birlikte olma durumu”.

Mutluluk Araştırmaları Enstitüsü başkanı Meik Wiking, hygge anlar yaşayabilmenin sırlarını ve bir Danimarkalı kadar mutlu olabilmenin yollarını anlatıyor bu kitapta.

“Dünyanın en mutlu adamıyla bir randevunuz var, ona kulak verin.” – Times

Mutluluk Beyinde Başlar (Daniel Gilbert)

Harvardlı ünlü psikolog Daniel Gilbert tarafından kaleme alınan bu kitapta, Gilbert insana özgü geleceği hayal edebilme yetisini ve bu hayale ulaşıldığında duyulan hazzı ve mutluluğu espritüel bir dille ele alıyor.

“Sizi neyin mutlu ettiğini bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Kesinlikle harika olan bu kitap zihnin çalışma tarzıyla ilgili en derin inançlarınızı tuzla buz edecek.” – Steven D. Levitt, Freakonomics’ın Yazarı

“Herkes bu kitabı okumaktan keyif alacak. Bazılarımız keşke onu biz yazabilseydik diyecek. Bu kadar eğlenerek, böyle önemli bir konuda çok şey öğrenme fırsatı elinize nadiren geçer.” – Daniel Kahneman, 2002 Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi

Mutlu Olma Sanatı (Arthur Schopenhauer)

Mutlu Olma Sanatı, Alman bir filozof, yazar ve eğitmen Arthur Schopenhauer tarafından kaleme alınmıştır. Adını felsefe tarihine kötümser olarak yazdırmış ve iyimser dünya görüşüne karşı çıkan Schohenaur’a göre insanların bu hayatta yaptıkları en büyük hata bu dünyaya geliş amacımızın mutlu olmak olduğunu sanmalarıdır ona göre: “Hayattaki amacımız mutlu olmak değil, huzuru aramak ve katlanmak olmalıdır.”

“Mutlu olmak mümkün müdür?” buna ünlü filozof Schopenhauer’la bambaşka bir perspektiften bakmak isterseniz bu kitaptan keyif alabilirsiniz.

“Mutluluğu içimizde bulmak zordur, başka bir yerde bulmak ise imkansızdır.” – Arthur Schopenhauer

Yazımıza aynı adlı bir başka kitapla devam edelim…

Mutlu Olma Sanatı (Bertrand Russel) The Conquest of Happiness

İngiliz mantıkçı ve düşünür Bertrand Russel tarafından kaleme alınan bu kitap deyim yerindeyse felsefe ve kişisel gelişimin harmanlandığı bir mutluluk reçetesidir. Russel diğer mutluluk öğreticilerinden biraz farklı düşünüyor ona göre mutluluğa hedefler belirleyerek ve bu hedefler için mücadele ederek ulaşılır. Yazarın altın mahiyetindeki öğüdü ise bu mücadele sırasında eğlenmeyi ihmal etmemek. Ona göre mutluk kişinin iç dünyasında değil aksine dışarıda, sosyal yaşamındadır.

“Mutluluk her şeyden çok, insanlara ve çevreye dostça ilgi duymaya dayanır.” – Mutlu Olma Sanatı’ndan

Mutluluk Kürleri (Dr. Ümit Aktaş)

“Mutluluk sağlıkla, sağlık mutlulukla mümkündür.”” diyen doktor Ümit Aktaş, sağlıklı beslenme ve bitkisel kürlerin yardımıyla mutluluğa erişilebileceğine inanıyor. Şifa gıdanızdadır diyen Aktaş: “Mutluluk Kürleri’ni yeni başlangıçlara vesile olması için yazdım. Kitaptaki 21 günlük beslenme modelini uyguladığınızda…

Kendinizi hiç olmadığınız kadar enerjik ve dinç hissedeceksiniz!

Fazla kilolarınızı vereceksiniz. Hem de hiç aç kalmadan!

Uykunuz düzene girecek!

Depresyondan kurtulmaya başlayacaksınız!

Hayata pozitif bakacaksınız!

Ve kendinizi hiç olmadığınız kadar mutlu hissedeceksiniz!” diyor kitabın tanıtım metninde. Siz de Dr. Aktaş’la beraber mutluluğu gıdalarda ve sağlıkta bulmak için kitaba buradan ulaşabilirsiniz.