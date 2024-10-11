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Müfide Hanım belgeseli bu akşam saat 19.00’da KTÖS Konferans Salonu'nda gösterilecek

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Müfide Hanım belgeseli bu akşam saat 19.00’da KTÖS Konferans Salonu'nda gösterilecek
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Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. (KTÖK) iş birliği ile hazırladığı ‘Hayatımıza Değer Katan Kadınlar” başlıklı belgesel serisinin 23’üncüsü olan öğretmen Müfide Akalın'ın hayatını konu alan "Müfide Hanım Belgeseli" bu akşam saat 19.00’da KTÖS Konferans Salonu'nda gösterilecek.
KTÖS’ten yapılan açıklamada, bir eğitim neferinin hikayesi olan belgeselin gösterimine tüm öğretmen ve öğrenciler davet edildi. 
Akalın'ın eğitim ve emek mücadelesinde bir öncü, toplumsal değişimin en güçlü savunucularından biri olduğu kaydedilen açıklamada, Müfide Akalın belgeselinin, hayatına, öğretmenlik yıllarına ve sendikal hareketlerin kök salmasında oynadığı kritik rolüne ışık tuttuğu kaydedildi. 
Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:
"Kendi hayat hikayesi, sadece kişisel bir başarı öyküsü değil; aynı zamanda Kıbrıs’taki eğitim sisteminin dönüşümüne, öğretmenlerin hak mücadelesine ve daha adil bir toplum yaratma yolundaki kararlılığına dair ilham verici bir yolculuk. Müfide Hanım, bir kadın olarak sesini duyurmanın zor olduğu zamanlarda bile cesaretle mücadele etti ve sendikanın kurulması için ön saflarda yer aldı.
Belgeselde, onu tanıyan dostlarının ve yoldaşlarının gözünden, hayatının bilinmeyen yönlerine ve sendikal mücadelede nasıl bir iz bıraktığına tanık olacaksınız. Onun hikayesi, sadece geçmişin bir parçası değil, bugün hâlâ devam eden bir mücadelenin simgesi."
 
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