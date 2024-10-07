Moe Açık Hava Sahnesi'nde Cimnastik Şöleni

Yakın Doğu Kampüs içerisindeki Moe Açık Hava Sahnesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü, Near East Bank sponsorluğunda düzenlenen Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni büyük bir coşkuyla gerçekleşti.Federasyon tarafından organize edilen bu etkinlikte, farklı yaş gruplarından sporcuların katılımıyla çeşitli cimnastik gösterileri sergilendi.Gösteriler, izleyicilere hem fiziksel becerilerin hem de milli değerlerin bir arada nasıl vücut bulabileceğini etkileyici bir şekilde sundu.Etkinlik boyunca, izleyiciler, sporcuların sergilediği estetik ve zorlu hareketlerle büyülenirken, sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi ve Cumhuriyet’in modern ve dinamik ruhu bir kez daha hatırlatıldı.Moe Açık Hava Sahnesi, bu gösteriyle sezon finalini gerçekleştirirken, sosyal medya hesaplarından “Yakında devam edecek” mesajıyla etkinliklerinin süreceğini duyurdu.