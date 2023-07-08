banner913
banner932
Bisiklet ve aquatlon yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bisiklet ve aquatlon yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
9 0
KDV’de artış
KDV’de artış
18 0
 
Şan, Şimşek ile bir araya geldi
Şan, Şimşek ile bir araya geldi
9 0
Aslanköy, Taşkent’i topa tuttu
Aslanköy, Taşkent’i topa tuttu
91 0
Güney Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün durumu kritik
Güney Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün durumu kritik
271 0
Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
32 0
Mesarya bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak
Mesarya bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak
46 0
banner964

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Batum’da ödül aldı

banner476

banner825
Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Batum’da ödül aldı
banner960
Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, 2-6 Temmuz tarihlerinde Batum’da düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde ödüle layık görüldü.
Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde aldıkları “Belediye Özel Ödülü"yle ilgili açıklama yapan Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çelebi, “Derneğimiz ve ülkemiz adına çok mutlu olduk ” dedi.
Çelebi, festivale katılmalarına maddi ve manevi katkıda bulunanlara  teşekkür de etti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.