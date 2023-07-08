Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Batum’da ödül aldı

Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde aldıkları “Belediye Özel Ödülü"yle ilgili açıklama yapan Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çelebi, “Derneğimiz ve ülkemiz adına çok mutlu olduk ” dedi.

Çelebi, festivale katılmalarına maddi ve manevi katkıda bulunanlara teşekkür de etti.

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, 2-6 Temmuz tarihlerinde Batum’da düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde ödüle layık görüldü.