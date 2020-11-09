Mehmet Ertuğ’un “Kıbrıs Türk KARAGÖZ Suretleri Sergisi” YDÜ açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kasım ayı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Türk Gölge Oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ’un en eski ve özgün eserlerinden oluşan “Kıbrıs Türk KARAGÖZ Suretleri Sergisi”, 11 Kasım Çarşamba günü Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak





Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kasım ayı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği sergilerin takvimi netleşmeye başladı. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in hocası, Kıbrıs Türk Gölge Oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ’un en eski ve özgün eserlerinden oluşan “Kıbrıs Türk KARAGÖZ Suretleri Sergisi”, 11 Kasım Çarşamba tarihinde Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak…

100 Yıllık Karagöz Suretleri Ziyaretçilerini Bekliyor…

11 Kasım 2020 Çarşamba günü açılacak sergide, Türk Gölge Oyunu’nun tarihten bugüne olan serüveni gözler önüne serilecek. Sergide, Türk Gölge Oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ’un büyük emeklerle toplayıp bir araya getirebildiği Kıbrıs’ın en eski Karagöz ustaları tarafından hazırlanmış olan orijinal suretler sergilenecek. Ayrıca Mehmet Ertuğ’un kendisinin yaptığı, Karagöz oyunlarında kullanılan çeşitli tiplere ait toplam 120 orijinal özgün suret de sergide yer alacak.

Sergideki sergilenecek suretler arasında Karagöz, Hacivat, Sünbül Hanım, Zenne, Cadı, Çıplak, Keloğlan, Deli, Hımhım, Arnavut, Canavar, Rum, Yahudi vb. bulunuyor. Suretler, Lefkeli Mehmet Efendi’nin ustaları, Lefkeli Mehmet Efendi ve Mehmet Ertuğ tarafından yapılan eserlerden oluşuyor. Sergide Lefkeli Mehmet Efendi’nin ustalarına ait en az yüz yıl önce yapılmış suretler de yer alacak.

KARAGÖZ SURETLERİNE AY YILDIZ ÖZLEMİ YANSIYOR

“Kıbrıs Türk KARAGÖZ Suretleri Sergisi”nde sergilenecek olan suretler arasında çok özel bir suret de yer alıyor. Serginin en özel parçalarından olan bu suret, Hanım Kız (Sünbül Hanım) sureti. 100 yıl önce Kıbrıslı bir Karagöz ustası tarafından deriden yapılan Sünbül Hanım suretinde diğer suretlerin aksine, tepesinde ve alnında ay yıldız yer alıyor. Mehmet Ertuğ bu durumu Kıbrıslı Türklerin İngiliz idaresinde yaşadığı yıllarda ay yıldıza duyduğu özlemin bir yansıması olarak değerlendiriyor.



