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Mağusa’nın tarihi mekanları fotoğraflara yansıtıldı

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15 sanatçıya ait 68 fotoğrafın yer aldığı "Benim Mağusam Fotoğraf Sergisi" Namık Kemal Meydanı’nda açıldı

Mağusa’nın tarihi mekanları fotoğraflara yansıtıldı
 
Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği'nin (FODOS) Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği "Benim Mağusam Fotoğraf Sergisi" Namık Kemal Meydanı’nda açıldı. 

Seçim yasakları dolayısıyla açılışı dernek tarafından gerçekleştirilen sergide, 15 sanatçıya ait 68 fotoğraf yer alıyor. Sergide Gazimağusa'daki mekanların bulunduğu fotoğraflar yer aldı.

Serginin gezilmesinin ardından katılımcılara sertifika verildi. Sergi, 3 Eylüle kadar gezilebilecek. 
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