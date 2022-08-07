Mağusa Surlariçi’nde çarşamba günü “Cümbez Kültür Sanat Buluşması” yapılacak

Namık Kemal Meydanı’nda saat 17.00’de başlayacak etkinlikte kurulacak stantlarda ülke yazarlarının kitapları yer alacak, ayrıca sanat atölyeleri ve müzik etkinlikleri yapılacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ve Gazimağusa Belediyesi ile işbirliğinde, Mağusa Surlariçi’nde, çarşamba günü, “Cümbez Kültür Sanat Buluşması” adıyla etkinlik düzenleniyor.

Namık Kemal Meydanı’nda saat 17.00’de başlayacak etkinlikte kurulacak stantlarda ülke yazarlarının kitapları yer alacak, ayrıca sanat atölyeleri ve müzik etkinlikleri yapılacak.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, tarihi dokusu ve zengin kültürüyle Mağusa’nın ve Mağusalıların “Cümbez Kültür Sanat Buluşması” ile daha da zenginleşeceğine ve Kıbrıs adasının yaşayan en yaşlı ağacı olan Cümbez gibi ölümsüzleşeceğine inanç belirtti.

Sanatın ve sanatçının yaşadığı yerde devinim olduğunu vurgulayan Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi organizasyonu ile arzu eden tüm sanatçıların katılımıyla sanatın tüm dallarından sanat atölyelerinin kitap stantlarının ve konserlerin yer alacağı Cümbez Kültür Sanat Buluşması’na, sanata gönül veren herkesi davet etti ve stant açmak isteyenlerin Daire’yle iletişime geçebileceğini belirtti.

Ülkenin kültür sanat alanında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi olarak genç sanatçıların önünü açmak için çalışırken ülkenin duayen sanatçılarının tecrübelerini de vefayla onurlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Zaimağaoğlu, sanata ilgi duyan gençlerin, etkinlikte yer alacak sanat atölyelerine katılarak kendilerini hangi sanat dalının daha çok heyecanlandıracağını keşfedebileceklerini ve Grup Çakızdez ile Kıbrıs Müzik Yolcuları’nın konserleriyle de eğlenebileceklerini bildirdi.