Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor

Gazimağusa Belediyesi’nin 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali bugün Türkiye’nin sevilen gruplarından Son Feci Bisiklet’in Namık Kemal Meydanı’nda vereceği konserle başlıyor

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali bugün başlıyor.

Festivalin açılışında 3 konser birden. 24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali, bugün saat 19:30’da Türkiye’nin sevilen gruplarından Son Feci Bisiklet’in Namık Kemal Meydanı’nda vereceği muhteşem konserle başlayacak. Son Feci Bisiklet Konseri öncesinde ülkemizin sevilen Reggae müzik gruplarından Bunfyah ile Mağusa’nın Rap İkilisi Fırat&Mato Konseri gerçekleşecek.

Bu yıl 25 Haziran- 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında Salamis Antik Tiyatro ile kentin büyüleyici tarihi ve kültür mekanlarında yine binlerce sanat severin ağırlanacağı 24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali’nde yer alacak diğer konser ve gösteriler saat 21:00’de başlayacak. Festival hakkında bilgi ve biletler için Gazimağusa Belediyesi ve https://www.gisekibris.com adresine başvurabilirsiniz.

