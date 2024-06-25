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Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor

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Gazimağusa Belediyesi’nin 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali bugün Türkiye’nin sevilen gruplarından Son Feci Bisiklet’in Namık Kemal Meydanı’nda vereceği konserle başlıyor

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Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
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Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali bugün başlıyor.
Festivalin açılışında 3 konser birden. 24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali, bugün saat 19:30’da Türkiye’nin sevilen gruplarından Son Feci Bisiklet’in Namık Kemal Meydanı’nda vereceği muhteşem konserle başlayacak. Son Feci Bisiklet Konseri öncesinde ülkemizin sevilen Reggae müzik gruplarından Bunfyah ile Mağusa’nın Rap İkilisi Fırat&Mato Konseri gerçekleşecek.
Bu yıl 25 Haziran- 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında Salamis Antik Tiyatro ile kentin büyüleyici tarihi ve kültür mekanlarında yine binlerce sanat severin ağırlanacağı 24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali’nde yer alacak diğer konser ve gösteriler saat 21:00’de başlayacak. Festival hakkında bilgi ve biletler için Gazimağusa Belediyesi ve https://www.gisekibris.com adresine başvurabilirsiniz.
 
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