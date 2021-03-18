banner583
Yollarda bakım şart
Yollarda bakım şart
25 0
Kiralık araçlara dikkat
Kiralık araçlara dikkat
52 0
 
Rallinin marka ismi Macila
Rallinin marka ismi Macila
33 0
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
17 0
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
30 0
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
34 0
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
81 0
banner529
banner570

LTB'nin “Şehrin Müzisyenlerinin Yanındayız” projesi başladı

banner476

LTB'nin “Şehrin Müzisyenlerinin Yanındayız” projesi başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) pandemi döneminde uzun süredir mesleğini icra edemeyen ve müzik dışında maddi geliri olmayan müzisyenlere destek olmak amacıyla başlattığı “Şehrin Müzisyenlerinin Yanındayız” projesinde performans icrası başladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Bandabuliya Sahnesi’nde müzisyenleri ziyaret ederek hem canlı performansları dinledi hem de sohbet etti. 

Bandabuliya Sahnesi’nde pandemi kurallarına uygun şekilde 30 dakikalık seyircisiz şekilde yapılan performanslar, LTB ve LBO’nun sosyal medya kanallarıyla tüm yurttaşlarla buluşacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, LTB’nin Lefkoşa Belediye Orkestrası organizasyonuyla düzenlediği ve 70 müzisyen, grup ve Dj’in yer aldığı projeye dün başlayan kayıtlar 20 Mart Cumartesi günü sona erecek.

Müzisyenlere hem sanatlarını icra etme imkanı sağlayan hem de maddi bir destek sağlayan etkinlik sosyal belediyeciliğin vazgeçilmezlerinden sosyal politikalara da iyi bir örnek oluşturuyor. 

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.