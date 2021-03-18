LTB'nin “Şehrin Müzisyenlerinin Yanındayız” projesi başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) pandemi döneminde uzun süredir mesleğini icra edemeyen ve müzik dışında maddi geliri olmayan müzisyenlere destek olmak amacıyla başlattığı “Şehrin Müzisyenlerinin Yanındayız” projesinde performans icrası başladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Bandabuliya Sahnesi’nde müzisyenleri ziyaret ederek hem canlı performansları dinledi hem de sohbet etti.



Bandabuliya Sahnesi’nde pandemi kurallarına uygun şekilde 30 dakikalık seyircisiz şekilde yapılan performanslar, LTB ve LBO’nun sosyal medya kanallarıyla tüm yurttaşlarla buluşacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, LTB’nin Lefkoşa Belediye Orkestrası organizasyonuyla düzenlediği ve 70 müzisyen, grup ve Dj’in yer aldığı projeye dün başlayan kayıtlar 20 Mart Cumartesi günü sona erecek.

Müzisyenlere hem sanatlarını icra etme imkanı sağlayan hem de maddi bir destek sağlayan etkinlik sosyal belediyeciliğin vazgeçilmezlerinden sosyal politikalara da iyi bir örnek oluşturuyor.