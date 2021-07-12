Leymosun (Limasol) ve Kadınları Kitabı Çıktı

Limasollular (Leymosunlular) Derneği ve Limasol Türk Kooperatif Bankası sponsorluğu ile “LEYMOSUN(LİMASOL) VE KADINLARI” KİTABI ÇIKTI geçen günlerde piyasaya çıktı. 390 sayfalık eserde Limasol hakkkında bizlere bilgiler verilirken daha sonra bölgenin kadınları hakkında detaylı bilgilerle ve fotoğraflar kitapta veriliyor. Değerli bir çalışma, özellikle gençlerin bellek yitimindeki Limasol’un onlara tanıtması geçmişte atalarının ne zorluklara bugünlere geldiğimizi anlatması açısında çok önemli.Kitabın basımı için çok uğraşan fakat basımını göremeyen, Rahmetli Dernek Başkanı Engin Naşit, eserle ilgili şunları kitaba yazmıştı. “Limasol kasabasında 1570'den 1974'e kadar geçen ve dört yüz küsur yıl aralıksız devam eden bir Türk-İslam varlığının yarattığı kültürümüzün oluşmasında, gelişmesinde ve bu günlere kadar ulaşmasında, Limasol'da yaşamış ve çeşitli mesleklerde, iş yerlerinde o günlerin zor koşulları altında çalışmış kadınlarımızın payı çok büyüktür. İşte Limasollular (Leymosunlular) Derneği bu kadınlarımızın örf ve adetlerini, kültürünü, yaşananları, mesleklerini, eserlerini, çalışmalarını bir kitap halinde yayımlamaya karar vermiştir. Hayatta olan Limasollular'ın bilgilerine başvurulmuş ve bu bilgiler incelenip bu eserin ortaya çıkmasına çalışılmıştır. Limasol'da geçmiş yüzyıl içerisinde kadınlarımızın çalışma alanlarını belirlerken o dönemlerde ülkemizin idari yapısı da göz önüne alınmıştır.1950'li yıllara kadar Kıbrıs'ta birçok kasabada ilkokul vardı, lise eğitimini veren tek okul ise Lefkoşa'da bulunan Viktorya Kız Lisesi'ydi. İlkokul üzeri eğitim görmek isteyen kızlar Lefkoşa'daki kız Lisesinde eğitim alıyorlardı. Ne devlet işlerinde ne de özel sektörde sosyal sigorta diye bir şey biliniyordu.Vefat eden devlet memurlarının emeklilik maaşları derhal durdurulmakta ve dul kalan kadınlar ve yetim kalan küçük çocuklar devletten hiçbir mali destek almamaktaydı. Öğretmen olan kadınlar, evlilik yapmaları halinde görevden herhangi bir tazminat almaksızın ayrılmak zorundaydı. Polis kadrosunun ve bazı devlet kurumlarının bir dönem emeklilik maaşları yoktu. Belirli bir miktar ikramiye alarak emekliye ayrılıyorlardı.İşte bu şartlar altında kadınlarımız; aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla o zamanın koşullarına uygun olarak değişik işlerde çalışmışlardı.Derneğimiz; "Leymosun ve Kadınları" kitabını, Leymosun'da çeşitli ev ve işyerlerinde çalışan kadınlarımızı anmak, isimlerini ve uğraşlarını yaşatmak, onları gelecek kuşaklara tanıtmak için yayımlamaktadır.Derneğimiz; Leymosun kadınlarını anımsamayı ve anmayı bir görev olarak bilmiştir. Öncelikle kadınlarımızın Leymosun'da çalışma alanları tesbit edilmiş ve bu alanlarda iz bırakmış kadınlarımız ortaya çıkarılmıştır. Bu saygıdeğer kadınlarımızın toplumumuza yetiştirdikleri değerli evlatları vardır. Bu kitap çalışmamızda her bireye teker teker ulaşmayı hedeflemiş olmamıza karşın mutlaka ulaşamadığımız kişiler olmuştur. Amacımız eksik kalan konular veya ulaşamadığımız kişiler olmuşsa, bunlara da kitabımızın 2. baskısında yer vermektir.Tüm Kıbrıs'ta olduğu gibi Leymosun'da da kadının cemiyet yaşamında özel bir yeri olduğunun bilinciyle; çalışkan, vefakâr, girişimci, cesur kadınlarımızın yıllarca önce kentimizin ekonomisine katkı sağlayan girişimleri bizi hep onurlandırmıştır. Bu vesile ile kitabımızda, hayatta olanları ve olmayanları anmak için onların adına "Limasol kadını"nı anlatmaya çalıştık.