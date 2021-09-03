Lefkoşa'nın yeni heykelleri Dr. Fazıl Küçük Parkına yerleştirildi

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği ve Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde ve GAÜ ile KAÜ’nün de katkılarıyla gerçekleşen “Herkes İçin Sanat Heykel Rezidansı” kapsamında sanatçılara yapılan açık çağrı sonucunda yarışmayı kazanan sanatçılar; Dize Kükrer, Nurtane Karagil - Eda Zeybel- Gönen Karagil, Naz Atun ve Sinem Akın’ın eserleri Dr. Fazıl Küçük parkına kalıcı olarak yerleşti

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği ve Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Herkes İçin Sanat Dr. Fazıl Küçük Parkı heykel rezidansı eserleri halka buluştu.

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği ve Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde ve GAÜ ile KAÜ’nün de katkılarıyla gerçekleşen “Herkes İçin Sanat Heykel Rezidansı” kapsamında sanatçılara yapılan açık çağrı sonucunda yarışmayı kazanan sanatçılar; Dize Kükrer, Nurtane Karagil - Eda Zeybel- Gönen Karagil, Naz Atun ve Sinem Akın’ın eserleri Dr. Fazıl Küçük parkına kalıcı olarak yerleşti.



Parkta, ülkenin ilk kadın heykel sanatçısı, EMAA eş başkanı ve proje sanat danışmanı Zehra Şonya’nın ise gönüllü olarak sanatçılarla dayanışarak yaptığı eseri de yer aldı.

Lefkoşa Belediyesi Triosu’nun müzik dinletisinin ardından EMAA Eş Başkanı Zehra Şonya, GAÜ ve KAÜ’yü temsilen Leyla Biçer ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşma yaptığı etkinlik, Ersen ve Zeliş’in müzik dinletisiyle son buldu.

Geçici Kamusal Sanat örneklerinin de sergilendiği etkinlikte çocuklar, yazar Hanife Tayyareci’nin kaleme aldığı “Gri ve Beyaz ile Sanata Kuş Bakışı” kitabını kendisinden dinleme fırsatı da buldu.

Etkinlikte, çocuklara yönelik sanat atölyeleri de yapıldı.