Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında "Süt Babam" adlı belgesel film gösterildi

Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında Cemal Yıldırım'ın yönetmenliğini üstlendiği "Süt Babam" adlı belgesel film, Lefkoşa’daki AB Bilgi Merkezi’nde gösterildi.





AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, film, 1974 yılında Kıbrıs'ta yaşanan çatışmalar sırasında yeşeren dostluk ve insanlık hikâyelerini anlatıyor.

Etkinlik, Avrupa Komisyonu Program Destek Ofisi'nden Program Müdürü Deniz Birinci ve Halk Sanatları Derneği (HASDER) gençlik kulübünden bir temsilcinin konuşmalarıyla açıldı. Her iki konuşmacı da, kültürel paylaşımın ve anlayışın taşıdığı önemin yanı sıra gençliğin barış ve uzlaşıyı teşvik etmedeki rolünün önemini vurguladı.

Gösterimin ardından ise söyleşi düzenlenerek belgeselin yapım süreci ve bu sürecin ardındaki duygusal serüven hakkında bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30’da AB Bilgi Merkezi'nde, HASDER Gençlik Kulübü organizasyonunda gençlik sivil toplum örgütleri için bir Yuvarlak Masa toplantısı düzenleneceği de duyuruldu.

