Lefkoşa Fotomaraton Yarışması’nın sergisi açıldı, dereceye girenler ödüllerini aldı

3’üncü Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı Merkez Lefkoşa’da yapıldı.

Birincilik ödülü Veysi Canateş’in, ikincilik ve üçüncülük ödülleri Elena Hristoya’nın olurken bu yıl ilk kez verilen “Süleyman Ergüçlü Özel Ödülü”ne Tevfik Ulual’ın eseri layık görüldü.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde düzenlenen yarışmanın ödül töreninde konuşmalar da yapıldı.

-Harmancı: “Haspolat’taki kuş popülasyonu artacak ve çok daha güzel fotoğraflar çekilecek”

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, etkinlikte yaptığı konuşmada Fotomaraton’dan çıkan fotoğrafların LTB’nin arşivine ve belleğine büyük bir zenginlik katacağını ifade etti.

Harmancı, bu organizasyonların artırılarak devam etmesinden yana olduklarını ve bir işin değerinin gelenekselleşmeye başladığında arttığını vurguladı.

Haspolat Arıtma Tesisinde çok güzel doğa fotoğrafları çekildiğini ve son zamanlarda LTB’nin orada doğaya müdahale ettiği tartışması yapıldığını hatırlatan Harmancı, bunun bir iletişimsizlikten kaynaklandığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Bazı yargılara erken varılması sonucu eleştiri yapılıyor. Oradaki havuzların hiçbirinin rutininden ayrılma gibi bir durumu söz konusu değildir. O alanın aslında sıkıntılı olan yerlerinin rehabilitasyonu yapılıyor. Eski septik arıtma tesisi halen daha peynir altı suyu, mezbaha kanları ve vidanjör atıklarını kabul ediyordu. Tüm bunlar oradaki doğal yaşamı yok eden noktalardı. Bu proje ile birlikte artık eski tesise bunlar kabul edilmeyecek. Bunları oradan kaldırmak çevreye yapılmış en büyük iyiliktir, en büyük katkıdır. Orada yapılan doğal hayatı dünden çok daha zenginleştiren bir uygulamadır. Bölgedeki kuş popülasyonu artacak ve çok daha güzel fotoğraflar çekilecektir”

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Taşçı: “Fotomaraton bir er meydanıdır”

Yıltan Taşçı Akademi Direktörü Yıltan Taşçı, ise konuşmasında geçmiş yıllarda Fotomaratonu “er meydanı” olarak tanımladığını anımsatarak, bunun bazı kişiler tarafından çok iddialı bir söz olarak değerlendirildiğini anımsattı.

Photoshop programı kullanmadan 48 saat içinde teknik bir çekim yapmanın kolay olmadığını belirten Taşçı, er meydanı sözünün arkasında olduğunu yineledi.

Eleştirilere açık olduklarını ancak bunun yapıcı olması gerektiğini ifade eden Taşçı, bu bakımdan ilk maratonun 8 saat olan süresini ikinci ve üçüncüde 48 saate çıkardıklarını, sürece gece çekimlerini de dahil ettiklerini belirtti.

3. Fotomaratonda önceki iki yıla göre daha nitelikli çekimlerle karşılaştıklarını ve jürinin seçimlerde zorlandığını dile getiren Taşçı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür ederek, sponsor olmaları sayesinde bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

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Ödüller verildi, sergi açıldı

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Birincilik ödülünü alan Veysi Canateş ödülünü LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın elinden alırken, ikinci ve üçüncülük ödülünü kazanan Elena Hristoya ödüllerini Yıltan Taşçı ve Merih Akoğul’dan aldı.

Bu yıl verilen “Süleyman Ergüçlü Özel Ödülü”nün sahibi olan Tevfik Ulual’a bu ödülü Süleyman Ergüçlü’nün oğlu Ziya Ergüçlü verdi. Fotomaraton sergisi Merkez Lefkoşa’da 14 Ekim Pazartesi güne kadar ziyaret edilebilecek.