banner913
banner932
Marmara ve DAÜ avantajlı
Marmara ve DAÜ avantajlı
9 0
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
26 0
 
11 0
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
10 0
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
12 0
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
24 0
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
51 0
banner915

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak

banner953

banner825
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
banner931

19. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin kapanışı 24 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun iki yeni oyunu festivalin kapanışında aynı gün prömiyer yapacak. 

Bu çerçevede 24 Haziran Cumartesi 16.00'da Hatice Tezcan'ın yazıp yönettiği Açelya Bükülmez ve Ekin Karaböcek'in rol aldığı "Uçan Bisiklet"  çocuk oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenecek. +6 yaş grubu çocuklar için uygun olan "Uçan Bisiklet", “hayal varsa hayat var”, diyor. 

-İkinci oyun parkta sahnelenecek

24 Haziran Cumartesi akşam saat 20.30’da Kieran Lynn'in yazdığı, Kıymet Karabiber'in yönettiği "Parkta Güzel Bir Gün" oyunu Kızılbaş Park'ında prömiyerini yaparak, festivalin kapanış oyunu olacak. 

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarihinde ilk kez dış mekan olan bir parkta sahnelenecek oyunda; Melis Günalp, İzel Seylani ve Aytunç Şabanlı rol aldı.

Her iki oyun için de biletler, www.biletinial.com ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir.

banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.