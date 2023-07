Lefkoşa Belediye Orkestrası sezonu "Senfonik Film Müzikleri" konseri ile tamamladı

Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), sezonu “Senfonik Film Müzikleri” konseri ile dün akşam tamamladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi'nde, kapalı gişe gerçekleşen konserde geçmişten güne Hollywood ve Türk sinemasının unutulmaz film müzikleri orkestra tarafından yorumlandı.

Şef Eray İnal yönetiminde, solist Ezgi Akgürgen'in de sahne aldığı sezonun son konserinde 21. Century Fox,Pirates Of Caribbean, Cinema Paradiso, Moon River, I Will Always Love You, Hababam Sınıfı & Gülen Gözler, Selvi Boylum Alyazmalım & Devlerin Aşkı, The God Father, Imperial March (Star Wars), Por una Cabesa, Game Of Thrones, Shape of My Heart, Shindler's List, Anlamazdın (Issız Adam), Tek Başına, Mission Impossible ve Pulp Fiction filmlerinin müzikleri yer aldı.