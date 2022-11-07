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LBT “Paraya Hayır” oyunuyla çarşamba akşamı perdelerini açıyor.

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 2022 – 2023 yılı sezonunun yeni oyunu “Paraya Hayır” ile perdelerini açıyor.

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LBT “Paraya Hayır” oyunuyla çarşamba akşamı perdelerini açıyor.


LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Flavia Coste'un yazdığı, Can Kapyalı’nın çevirdiği oyunu Osman Ateş yönetti. Oyunda Kurtuluş Altaylı, Aysel Açelya Bükülmez, Özgür Oktay ve Fuat Zorali rol aldı.


Dekor - kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, Işık tasarımı ve uygulamasını Salih Kanatlı, müzik seçimini Osman Ateş, afiş/broşür tasarım ve oyun fotoğraflarını Umut Ersoy, dekor - kostüm asistanlığını Asya Kazafanalı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri ve sahne amirliğini ise Mehmet Demir yaptı.

 

Açıklamada, 9 Kasım Çarşamba akşamı prömiyerini yapılacak oyunun, her Çarşamba ve Cuma akşamı saat 20.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahneleneceği kaydedildi.

 

Oyunun biletlerinin www.biletinial.com adresinden ve Belediye Tiyatrosu gişesinden mesai saatlerinde temin edilebileceği belirtildi.

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