“Kurtuluşun Kadınları” yarın akşam İskele’de sahnelenecek

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle “Kuvayi Milliye Kadınları” ve “Cumhuriyet Kadınlarına” ithaf edilen tek perdelik biyografik dram, “Kurtuluşun Kadınları” isimli tiyatro oyunu yarın akşam İskele’de sahnelenecek.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı, Metin Güler’in yönettiği oyun saat 20.00’da İskele AKM’de İskele Belediye Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde seyirciyle buluşacak.

Yönetmen Metin Güler ile “Kurtuluşun Kadınları”nı sahneye taşıyacak oyuncu Ecem Yüksel yarın sahnelenecek oyun öncesi İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette İskele Belediye Tiyatrosu yönetmeni Sami Yakar ile İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa hazır bulundu.

-Güler

“Kurtuluşun Kadınları” isimli tiyatro oyunu hakkında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ön bilgilendirme yapan yönetmen Metin Güler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı sebebiyle sahneye koyacakları “Kurtuluşun Kadınları” isimli oyunun heyecanını yaşadıklarını,beirterek, oyundan elde edilecek gelirin 6 Şubat depreminde Adıyaman İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak olmasından duydukları gururu dile getirdi.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının kutlanmasının gururunu yaşadıklarını ifade ederek, bu anlamlı oyunun İskele’de sahnelenecek olmasının herkes gibi kendisini de heyecanlandırdığını belirtti.

“Kuvayi Milliye Kadınları”nın Türkiye Cumhuriyeti’nin mihenk taşlarından olduğuna işaret eden Sadıkoğlu, oyunun yönetmeni Metin Güler ve Kuvayi Milliye Kadınlarını sahneye taşıyacak oyuncu Ecem Yüksel’i tebrik etti.

İskele Belediyesi olarak bu yıl genellikle bütün oyunların gelirini Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlama kararı aldıklarını da belirten Başkan Sadıkoğlu, Şampiyon Melekler'i yaşatmanın öncelikli görevleri olduğunu söyledi.

